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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/arkadasinin-ev-anahtarini-kopyalayip-soygun-yapti-197-bin-600-dolar-ile-400-gram-altin-caldi-1085866973.html
Arkadaşının ev anahtarını kopyalayıp, soygun yaptı: 197 bin 600 dolar ile 400 gram altın çaldı
Arkadaşının ev anahtarını kopyalayıp, soygun yaptı: 197 bin 600 dolar ile 400 gram altın çaldı
Sputnik Türkiye
Tuzla'da bir eve giren hırsız, evde bulunan 197 bin 600 dolar nakit para ile 400 gram altını çaldı. Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T10:44+0300
2024-07-15T10:44+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Temmuz tarihinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir ikametten 197 bin 600 dolar nakit para ile 400 gram altının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ve incelenen kamera görüntülerinde, olay tarihinde şüpheli bir şahsın kendisini şapka ile kamufle ederek elindeki poşetle ikamete girdiği, yaklaşık bir saat sonra olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Bir sokakta ticari taksiye bindiği, daha sonra taksinin önünü kesen başka bir araca binerek araç sürücüsü ile birlikte hızla uzaklaştıkları tespit edildi.Arkadaşının evinin anahtarını kopyalamışÇalışmaların devamında müşteki şahıs ile yakın arkadaş olan F.B. isimli şahsın, eczaneye gitmek için müşteki şahıstan arabasının anahtarını istediği, araba anahtarında ikamet anahtarının da takılı olduğu, şüpheli F.B.’nin bu sayede elde ettiği ikamet anahtarını kopyaladıktan sonra geri verdiği belirlendi. F.B.’nin kopyaladığı anahtarları eşi Y.E.B.’ye verdiği ve M.B. ile olayı planladıkları, M.B.’nin anahtarla eve girdiği, olayı gerçekleştirdikten sonra Y.E.B.’nin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Şüpheli Y.E.B. ile F.B. isimli şüpheli şahıslar 11 Temmuz tarihinde ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında çalınan ziynetleri pay ederek yarısını M.B.’ye verdikleri, kendi paylarını ise altın ve dolar olarak çevirdikleri belirlendi.3 şüpheli tutuklandıAdreste yapılan aramalarda, 1 kilo 90 gram altın ile 139 bin TL ele geçirildi. M.B. isimli şüpheli şahıs da 12 Temmuz’da yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin rahat tavırlarla binaya giriş ve çıkış anları, ardından taksinin önünü kesen araca bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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soygun, istanbul, arkadaş
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Arkadaşının ev anahtarını kopyalayıp, soygun yaptı: 197 bin 600 dolar ile 400 gram altın çaldı

10:44 15.07.2024
© İHA / İHA-AW246672Arkadaşının ev anahtarını kopyalayıp, soygun yaptı
Arkadaşının ev anahtarını kopyalayıp, soygun yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© İHA / İHA-AW246672
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Tuzla'da bir eve giren hırsız, evde bulunan 197 bin 600 dolar nakit para ile 400 gram altını çaldı. Olaya ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin müştekinin yakın arkadaşı olduğu ve arkadaşından ödünç aldığı arabasının anahtarlığında bulunan evinin anahtarını kopyaladığı ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Temmuz tarihinde Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde bulunan bir ikametten 197 bin 600 dolar nakit para ile 400 gram altının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda ve incelenen kamera görüntülerinde, olay tarihinde şüpheli bir şahsın kendisini şapka ile kamufle ederek elindeki poşetle ikamete girdiği, yaklaşık bir saat sonra olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Bir sokakta ticari taksiye bindiği, daha sonra taksinin önünü kesen başka bir araca binerek araç sürücüsü ile birlikte hızla uzaklaştıkları tespit edildi.

Arkadaşının evinin anahtarını kopyalamış

Çalışmaların devamında müşteki şahıs ile yakın arkadaş olan F.B. isimli şahsın, eczaneye gitmek için müşteki şahıstan arabasının anahtarını istediği, araba anahtarında ikamet anahtarının da takılı olduğu, şüpheli F.B.’nin bu sayede elde ettiği ikamet anahtarını kopyaladıktan sonra geri verdiği belirlendi. F.B.’nin kopyaladığı anahtarları eşi Y.E.B.’ye verdiği ve M.B. ile olayı planladıkları, M.B.’nin anahtarla eve girdiği, olayı gerçekleştirdikten sonra Y.E.B.’nin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Şüpheli Y.E.B. ile F.B. isimli şüpheli şahıslar 11 Temmuz tarihinde ikamet adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan sorgulamasında çalınan ziynetleri pay ederek yarısını M.B.’ye verdikleri, kendi paylarını ise altın ve dolar olarak çevirdikleri belirlendi.

3 şüpheli tutuklandı

Adreste yapılan aramalarda, 1 kilo 90 gram altın ile 139 bin TL ele geçirildi. M.B. isimli şüpheli şahıs da 12 Temmuz’da yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin rahat tavırlarla binaya giriş ve çıkış anları, ardından taksinin önünü kesen araca bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Memduh Paşa Yalısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2024
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