https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/dolar-ve-altin-rekora-kosuyor-yukselis-surecek-mi-1085790748.html
Dolar ve altın rekora koşuyor: Yükseliş sürecek mi?
Dolar ve altın rekora koşuyor: Yükseliş sürecek mi?
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu hafta yükseliş trendine girdi. Endeks, 11.000 puan seviyesinde dalgalanıyor. Peki, piyasada trend yukarı döndü mü? Dolar... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T11:15+0300
2024-07-12T11:15+0300
2024-07-12T11:15+0300
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BIST 100 endeksi, ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla yükseldi. Ekonomist Tuğba Ekin, "Kur riskindeki zayıflama ve bankacılık endeksindeki alımlar, BİST 100 endeksini 11.000 seviyesine yaklaştırdı. TCMB rezervlerindeki artış da borsadaki pozitif fiyatlamayı destekledi," dedi.Borsada i̇lk takip edilecek seviyelerEkin, "11.000 seviyesinin aşılmasıyla sınırlı kar realizasyonları görülse de piyasada kısa vadede 11.100 ve ardından 11.350 puan seviyeleri hedeflenebilir. Tarihi zirve ise 11.088 seviyesinde" şeklinde konuştu.Altın fiyatlarında yükseliş beklentisiABD enflasyon verisinin düşük gelmesi, dolar endeksinin gerilemesine ve ons altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ekin, "Eylül ayında Fed’in faiz indirim ihtimali arttıkça, ons altın fiyatında trend yukarı yönlü devam edecek. Yıl sonu için ons altın 2800 dolar ve üzeri beklentiler güçlenebilir" ifadelerini kullandı.Gram altında hedefler belirlendiMillliyet'in haberine göre gram altında kısa vadede 2600-2650 TL aralığı hedefleniyor. Ekin, "Gram altındaki geri çekilmeler orta ve uzun vadede alım fırsatı sunabilir. Fiziki alım yapan yatırımcılar, 3.000 TL ve üzerinde kar realizasyonu beklerlerse reel getiri sağlayabilirler. Fiziki altınların yüzde 20 getiri elde etmeden satılması, gerçek anlamda kazanç sağlamayabilir" dedi.Dolar/TL beklentileriDolar/TL kuru için Ekin, "Dolar/TL’de 32 TL’nin altı görülebilir, ancak 35 TL seviyesine de çıkabilir. Bu durumu dolar endeksi ve yurt içindeki gelişmeler belirleyecek. Yurt dışı kurumların yıl sonu dolar/TL beklentisi 35 TL'nin üzerinde ve 42 TL’ye kadar çıkabilir. Şahsi görüşüm yıl sonu için 38 TL civarıdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/parolalar-calindi-e-devlet-ve-banka-sifreleri-icin-kritik-uyari-geldi-hemen-degistirin-1085786580.html
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Dolar ve altın rekora koşuyor: Yükseliş sürecek mi?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu hafta yükseliş trendine girdi. Endeks, 11.000 puan seviyesinde dalgalanıyor. Peki, piyasada trend yukarı döndü mü? Dolar kurunda beklentiler neler? Altının fiyatı daha da artar mı? Tüm merak edilen soruları Ekonomist Tuğba Ekin yanıtladı.
BIST 100 endeksi, ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla yükseldi. Ekonomist Tuğba Ekin, "Kur riskindeki zayıflama ve bankacılık endeksindeki alımlar, BİST 100 endeksini 11.000 seviyesine yaklaştırdı. TCMB rezervlerindeki artış da borsadaki pozitif fiyatlamayı destekledi," dedi.
Borsada i̇lk takip edilecek seviyeler
Ekin, "11.000 seviyesinin aşılmasıyla sınırlı kar realizasyonları görülse de piyasada kısa vadede 11.100 ve ardından 11.350 puan seviyeleri hedeflenebilir. Tarihi zirve ise 11.088 seviyesinde" şeklinde konuştu.
Altın fiyatlarında yükseliş beklentisi
ABD enflasyon verisinin düşük gelmesi, dolar endeksinin gerilemesine ve ons altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Ekin, "Eylül ayında Fed’in faiz indirim ihtimali arttıkça, ons altın fiyatında trend yukarı yönlü devam edecek. Yıl sonu için ons altın 2800 dolar ve üzeri beklentiler güçlenebilir" ifadelerini kullandı.
Gram altında hedefler belirlendi
Millliyet'in haberine göre gram altında kısa vadede 2600-2650 TL aralığı hedefleniyor. Ekin, "Gram altındaki geri çekilmeler orta ve uzun vadede alım fırsatı sunabilir. Fiziki alım yapan yatırımcılar, 3.000 TL ve üzerinde kar realizasyonu beklerlerse reel getiri sağlayabilirler. Fiziki altınların yüzde 20 getiri elde etmeden satılması, gerçek anlamda kazanç sağlamayabilir" dedi.
Dolar/TL kuru için Ekin, "Dolar/TL’de 32 TL’nin altı görülebilir, ancak 35 TL seviyesine de çıkabilir. Bu durumu dolar endeksi ve yurt içindeki gelişmeler belirleyecek. Yurt dışı kurumların yıl sonu dolar/TL beklentisi 35 TL'nin üzerinde ve 42 TL’ye kadar çıkabilir. Şahsi görüşüm yıl sonu için 38 TL civarıdır" dedi.