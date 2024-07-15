https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/adanayi-mini-super-hucre-vurdu-kule-vinc-devrildi-agaclar-ve-panolar-yikildi-1085864634.html

Adana'yı 'mini süper hücre' vurdu: Kule vinç devrildi, ağaçlar ve panolar yıkıldı

Adana'yı 'mini süper hücre' vurdu: Kule vinç devrildi, ağaçlar ve panolar yıkıldı

Sputnik Türkiye

Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken bir inşaatta ise vinç devrildi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T09:57+0300

2024-07-15T09:57+0300

2024-07-15T09:57+0300

türkiye

adana

fırtına

süper hücre

hava durumu

vinç

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Adana’da etkili olan süper hücre, şiddetli yağmur ve rüzgarla birlikte şehirde büyük hasara yol açtı.Aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi, maddi hasar meydana geldi. Bir inşaatta ise vinç devrildi, şans eseri altında kalan olmadı. Kısa süren yağmur ve rüzgar bir anda özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.Hava Forum adlı meteoroloji sitesi de kentte oluşan mini süper hücreye dair paylaşım yaptı:Süper Hücre nedir, nasıl oluşur?Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/meteorolojiden-son-dakika-siddetli-saganak-uyarisi-20-ile-sari-alarm-cok-kuvvetli-geliyor-1085859553.html

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süper hücre nedir, nasıl oluşur?,süper hücre adana,süpre nedir