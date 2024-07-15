https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/adanayi-mini-super-hucre-vurdu-kule-vinc-devrildi-agaclar-ve-panolar-yikildi-1085864634.html
Adana'yı 'mini süper hücre' vurdu: Kule vinç devrildi, ağaçlar ve panolar yıkıldı
Adana'yı 'mini süper hücre' vurdu: Kule vinç devrildi, ağaçlar ve panolar yıkıldı
Sputnik Türkiye
Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken bir inşaatta ise vinç devrildi. 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T09:57+0300
2024-07-15T09:57+0300
2024-07-15T09:57+0300
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Adana’da etkili olan süper hücre, şiddetli yağmur ve rüzgarla birlikte şehirde büyük hasara yol açtı.Aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi, maddi hasar meydana geldi. Bir inşaatta ise vinç devrildi, şans eseri altında kalan olmadı. Kısa süren yağmur ve rüzgar bir anda özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.Hava Forum adlı meteoroloji sitesi de kentte oluşan mini süper hücreye dair paylaşım yaptı:Süper Hücre nedir, nasıl oluşur?Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/meteorolojiden-son-dakika-siddetli-saganak-uyarisi-20-ile-sari-alarm-cok-kuvvetli-geliyor-1085859553.html
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süper hücre nedir, nasıl oluşur?,süper hücre adana,süpre nedir
süper hücre nedir, nasıl oluşur?,süper hücre adana,süpre nedir
Adana'yı 'mini süper hücre' vurdu: Kule vinç devrildi, ağaçlar ve panolar yıkıldı
Adana'da şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle ağaçlar kökünden sökülürken bir inşaatta ise vinç devrildi.
Adana’da etkili olan süper hücre, şiddetli yağmur ve rüzgarla birlikte şehirde büyük hasara yol açtı.
Aşırı yağmur ve rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi, maddi hasar meydana geldi.
Bir inşaatta ise vinç devrildi, şans eseri altında kalan olmadı. Kısa süren yağmur ve rüzgar bir anda özellikle merkez Çukurova ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Kökünden sökülen bazı ağaçlar yollarda sürüklendi.
Hava Forum adlı meteoroloji sitesi de kentte oluşan mini süper hücreye dair paylaşım yaptı:
Süper Hücre nedir, nasıl oluşur?
Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.