https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/adana-demirspora-vize-engeli-montella-devreye-girdi-takim-konsolosluk-yuzunden-italyaya-gidemedi-1085871450.html
Adana Demirspor'a vize engeli: Montella devreye girdi, takım Konsolosluk yüzünden İtalya'ya gidemedi
Adana Demirspor'a vize engeli: Montella devreye girdi, takım Konsolosluk yüzünden İtalya'ya gidemedi
Sputnik Türkiye
Adana Demirspor, yeni sezon öncesi planladığı İtalya kampını yaşanan vize problemleri nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı. Kulüp, takımın ikinci etap kamp... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T13:24+0300
2024-07-15T13:24+0300
2024-07-15T13:24+0300
adana demirspor
italya
vize
spor
konsolosluk
yaşam
vincenzo montella
dışişleri bakanlığı
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Adana Demirspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, tüm gerekli evrakların hazırlanmasına ve kamp organizatörlerinden Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen, İtalya Konsolosluğu'nun vize işlemlerini geç başlattığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız üzere, takımımız 2. etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için İtalya'nın Roccaraso bölgesine gidecekti. Ancak vize aksaklıkları dolayısıyla İtalya kampının gerçekleşemeyeceğini üzülerek duyuruyoruz."Dışişleri Bakanlığı ve Vincenzo Montella'nın girişimleriYaşanan vize sorunlarının çözümü için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Ayrıca, daha önce Adana Demirspor'da görev yapan ve şu anda A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Vincenzo Montella, Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefon ve maillerinin ardından, takımın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istendi.Ancak, Teknik Direktör Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda, A takım kamp programının sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın yine Bolu'da devam edeceği açıklandı.İkinci kamp Bolu'da devam edecekAdana Demirspor, kampın sürekliliği ve kalitesini korumak amacıyla ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürecek. Kulüp, taraftarlarını ve kamuoyunu bilgilendirerek, yaşanan aksaklıkların çözümü için tüm gerekli adımların atıldığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/2024-kupa-amerikada-sampiyon-arjantin-oldu-finale-messinin-gozyaslari-damga-vurdu-1085868088.html
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adana demirspor, italya, vize, konsolosluk, yaşam, vincenzo montella, dışişleri bakanlığı
adana demirspor, italya, vize, konsolosluk, yaşam, vincenzo montella, dışişleri bakanlığı
Adana Demirspor'a vize engeli: Montella devreye girdi, takım Konsolosluk yüzünden İtalya'ya gidemedi
Adana Demirspor, yeni sezon öncesi planladığı İtalya kampını yaşanan vize problemleri nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı. Kulüp, takımın ikinci etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için gitmeyi planladığı İtalya Roccaraso bölgesine, İtalya Konsolosluğu'nun vize işlemlerine zamanında başlamaması nedeniyle gidemeyeceğini duyurdu.
Adana Demirspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, tüm gerekli evrakların hazırlanmasına ve kamp organizatörlerinden Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen, İtalya Konsolosluğu'nun vize işlemlerini geç başlattığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız üzere, takımımız 2. etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için İtalya'nın Roccaraso bölgesine gidecekti. Ancak vize aksaklıkları dolayısıyla İtalya kampının gerçekleşemeyeceğini üzülerek duyuruyoruz."
Dışişleri Bakanlığı ve Vincenzo Montella'nın girişimleri
Yaşanan vize sorunlarının çözümü için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Ayrıca, daha önce Adana Demirspor'da görev yapan ve şu anda A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Vincenzo Montella, Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefon ve maillerinin ardından, takımın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istendi.
Ancak, Teknik Direktör Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda, A takım kamp programının sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın yine Bolu'da devam edeceği açıklandı.
İkinci kamp Bolu'da devam edecek
Adana Demirspor, kampın sürekliliği ve kalitesini korumak amacıyla ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürecek. Kulüp, taraftarlarını ve kamuoyunu bilgilendirerek, yaşanan aksaklıkların çözümü için tüm gerekli adımların atıldığını vurguladı.