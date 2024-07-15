https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/adana-demirspora-vize-engeli-montella-devreye-girdi-takim-konsolosluk-yuzunden-italyaya-gidemedi-1085871450.html

Adana Demirspor'a vize engeli: Montella devreye girdi, takım Konsolosluk yüzünden İtalya'ya gidemedi

Adana Demirspor'a vize engeli: Montella devreye girdi, takım Konsolosluk yüzünden İtalya'ya gidemedi

Sputnik Türkiye

Adana Demirspor, yeni sezon öncesi planladığı İtalya kampını yaşanan vize problemleri nedeniyle iptal etmek zorunda kaldı. Kulüp, takımın ikinci etap kamp... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T13:24+0300

2024-07-15T13:24+0300

2024-07-15T13:24+0300

adana demirspor

italya

vize

spor

konsolosluk

yaşam

vincenzo montella

dışişleri bakanlığı

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Adana Demirspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, tüm gerekli evrakların hazırlanmasına ve kamp organizatörlerinden Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen, İtalya Konsolosluğu'nun vize işlemlerini geç başlattığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız üzere, takımımız 2. etap kamp çalışmaları ve hazırlık maçları için İtalya'nın Roccaraso bölgesine gidecekti. Ancak vize aksaklıkları dolayısıyla İtalya kampının gerçekleşemeyeceğini üzülerek duyuruyoruz."Dışişleri Bakanlığı ve Vincenzo Montella'nın girişimleriYaşanan vize sorunlarının çözümü için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi. Ayrıca, daha önce Adana Demirspor'da görev yapan ve şu anda A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olan Vincenzo Montella, Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefon ve maillerinin ardından, takımın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istendi.Ancak, Teknik Direktör Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda, A takım kamp programının sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın yine Bolu'da devam edeceği açıklandı.İkinci kamp Bolu'da devam edecekAdana Demirspor, kampın sürekliliği ve kalitesini korumak amacıyla ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da sürdürecek. Kulüp, taraftarlarını ve kamuoyunu bilgilendirerek, yaşanan aksaklıkların çözümü için tüm gerekli adımların atıldığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/2024-kupa-amerikada-sampiyon-arjantin-oldu-finale-messinin-gozyaslari-damga-vurdu-1085868088.html

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adana demirspor, italya, vize, konsolosluk, yaşam, vincenzo montella, dışişleri bakanlığı