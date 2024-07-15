https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/2024-kupa-amerikada-sampiyon-arjantin-oldu-finale-messinin-gozyaslari-damga-vurdu-1085868088.html

2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin oldu: Finale Messi'nin gözyaşları damga vurdu

2024 Kupa Amerika'da şampiyon Arjantin oldu: Finale Messi'nin gözyaşları damga vurdu

Sputnik Türkiye

Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T11:35+0300

2024-07-15T11:35+0300

2024-07-15T13:14+0300

spor

messi

arjantin

copa america

copa amerika

sakatlık

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Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'de düzenlenen turnuvanın finalinde son 61 müsabakada 2 kez mağlup olan Arjantin ile 28 maçtır yenilmeyen Kolombiya karşı karşıya geldi.Florida'daki Hard Rock Stadı'nda oynanan finalin ilk yarısında Kolombiya, iyi mücadele etmesine ve birçok istatistikte daha üstün taraf olmasına rağmen soyunma odasına golsüz eşitlikle gidildi.İkinci yarıda iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere tamamlandı.Uzatma bölümünde sahneye çıkan Lautaro Martinez, 112. dakikada attığı golle Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. Giovani Lo Celso'nun tek pasında topla buluşan Martinez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Arjantin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve Copa America'nın sahibi oldu.Messi gözyaşlarına boğulduCopa America finalinde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Lionel Messi'nin gözyaşları finale damga vurdu.Karşılaşmada sakatlanan Lionel Messi, mücadelenin 66. dakikasında yerini Nicolas Gonzalez'e bıraktı. Finale devam edemediği için büyük üzüntü yaşayan Messi gözyaşlarına hakim olamadı.

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