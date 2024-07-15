https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/adalet-bakani-tunc-yanginin-cikmasina-neden-oldugu-degerlendirilen-4-supheli-gozaltina-1085881499.html
Adalet Bakanı Tunç: Yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına
Adalet Bakanı Tunç: Yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 kişinin gözaltına... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T20:51+0300
2024-07-15T20:51+0300
2024-07-15T20:51+0300
türkiye
orman yangını
çeşme
ölüm
yılmaz tunç
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, "Soruşturma kapsamında yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/3-ilde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahaleler-basladi-1085876231.html
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orman yangını, çeşme, ölüm, yılmaz tunç
orman yangını, çeşme, ölüm, yılmaz tunç
Adalet Bakanı Tunç: Yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, "Soruşturma kapsamında yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.