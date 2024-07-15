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Adalet Bakanı Tunç: Yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına
Adalet Bakanı Tunç: Yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 kişinin gözaltına... 15.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-15T20:51+0300
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türkiye
orman yangını
çeşme
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, "Soruşturma kapsamında yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
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orman yangını, çeşme, ölüm, yılmaz tunç
orman yangını, çeşme, ölüm, yılmaz tunç

Adalet Bakanı Tunç: Yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına

20:51 15.07.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - SERKAN ÇETİNKAYA - UMUTCAN İŞLEDİCİ-
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Çeşme ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınıyla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirterek, "Soruşturma kapsamında yangının çıkmasına neden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Çeşme yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
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3 ilde orman yangını: Çeşme'de 3 kişi hayatını kaybetti
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