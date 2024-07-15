https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/abd-gizli-servisi-trumpin-guvenlik-ekibini-guclendirme-karari-aldi-1085876684.html

ABD Gizli Servisi, Trump'ın güvenlik ekibini güçlendirme kararı aldı

ABD Gizli Servisi, Trump'ın güvenlik ekibini güçlendirme kararı aldı

Sputnik Türkiye

ABD Gizli Servisi, Pensilvanya'daki mitingde yaşanan suikast girişiminin ardından eski Başkan Donald Trump için seçim kampanyasının sonuna kadar güvenliği... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T16:38+0300

2024-07-15T16:38+0300

2024-07-15T16:38+0300

dünya

donald trump

abd gizli servis

abd başkanlık seçimleri

joe biden

suikast girişimi

güvenlik

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Trump’ın güvenlik ekibinin güçlendirileceğini duyuran ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, Milwaukee'deki Cumhuriyetçi Parti kongresinde planlanan güvenlik önlemlerini de gözden geçirdiklerini söyledi.Cheatle, “Haziran ayında eski Başkan Trump'a sağladığımız ek güvenlik iyileştirmelerine ek olarak, Cumhuriyetçi Parti kongresinde ve seçim kampanyasının sonuna kadar Trump'ın korunmasını sağlamak için cumartesi gününden bu yana (suikast girişiminin olduğu günden itibaren) güvenlikte değişiklikler yaptık" ifadelerini kullandı.Teşkilatın başkanı, Gizli Servis görevlilerinin etkinliğinin tetikçinin hızla ortadan kaldırılmasını sağladığını vurgularken, siyasetçinin güvenliğini daha fazla sağlamak için önlemler alındığını ekledi.New York Post gazetesi, Trump'ın, görevdeki devlet başkanlarına eşlik eden güvenlik personelinin sayısına kıyasla çok daha az sayıda güvenlik görevlisiyle dolaştığını yazmış, eski başkanın korumalarının, ABD hükümetinden olası keskin nişancı saldırılarına karşı koyacak ve kendisine hava güvenliği sağlayacak kaynakları almadığını aktarmıştı.Gizli Servis personelini kahramanca davranışlarından ötürü takdir eden Trump, "Onu (Saldırganı) tam gözlerinin ortasından tek atışla vurdular. Harika bir iş çıkardılar. Yaşananlar hepimiz için gerçeküstü bir durum" diye konuşmuştu.Trump'a suikast girişimiCumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/abd-basini-trumpa-suikast-girisimi-gizli-servisin-en-buyuk-basarisizligi-oldu-1085870354.html

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donald trump, abd gizli servis, abd başkanlık seçimleri, joe biden, suikast girişimi, güvenlik