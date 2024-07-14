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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/zaharova-putine-suikast-girisimi-abdnin-parasiyla-hazirlandi-1085846769.html
Zaharova: Putin'e suikast girişimi ABD’nin parasıyla hazırlandı
Zaharova: Putin'e suikast girişimi ABD’nin parasıyla hazırlandı
Sputnik Türkiye
ABD’de Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump’ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T11:24+0300
2024-07-14T11:33+0300
ukrayna krizi
kirill budanov
ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov
ukrayna
kiev
moskova
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
donald trump
suikast girişimi
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Budanov, yakın zamanda Ukrayna güvenlik güçlerinin Putin'e yönelik başarısız bir suikast girişiminde bulunduğunu itiraf etmişti.Resmi Telegram kanalında, Budanov’un ‘Putin’e suikast girişimi’ itiraflarını bir gün önce Trump’a düzenlenen başarısız suikast girişimiyle ilişkilendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Budanov'un bahsettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişiminin ABD parasıyla hazırlandığını söyledi.Budanov’un bir gün önceki itirafına atıfta bulunan Zaharova, “Bu şahıs, Ukrayna istihbaratının Rusya Devlet Başkanına yönelik bir suikast girişimi hazırladığını açıkça itiraf etti. Yani bu suikast girişimi yine Amerikan parasıyla hazırlandı, bu para olmadan GRU, SBU ve genel olarak Kiev rejiminin kötü niyetleri girişime dönüşemezdi” diye yazdı.Zaharova, ayrıca Robert Kennedy Jr'ın oğlu Bobby Kennedy'nin ABD özel servislerinin başkan adayını koruyamadığına ilişkin açıklamasını da yorumlarken, ABD'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini finanse etmek yerine kendi polisiyle birlikte kanun ve düzeni sağlaması gereken diğer servislere fon ayırmasını önerdi.ABD'nin Ukrayna'ya finansman ve kontrolsüz silah tedariki yoluyla ‘Kiev rejimi’ adlı terörist yapıyı bizzat yarattığını vurgulayan Zaharova, bu rejimi tanımladığı yazısını, “Bu bir cinayet, bombalı saldırı, suikast ve hem siyasi figürlere hem de sivillere yönelik terörist saldırılar makinesidir. Amerikan patronajlı ‘Peacemaker’ adlı internet sitesi bile tek başına, gazetecilerin ve kamuya mal olmuş kişilerin tasfiyesinin gerçek bir tablosudur. Amerika Birleşik Devletleri, siyasi muhaliflere, ülkelere ve insanlara karşı nefreti kışkırtma ve terörizmi destekleme politikasını gözden geçirmelidir. Zil Washington'da çalmaya başladı bile!" diyerek tamamladı.Simonyan: Lee Harvey Oswald devreye girdiSputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Trump’a karşı düzenlenen başarısız suikast girişimini değerlendirdiği paylaşımında, ABD’de uygunsuz bir politikacıdan kurtulmanın yolları tükendiğinde, “Lee Harvey Oswald'ın devreye girdiğini” hatırlattı.Amerika'yı izlemenin, senaristlerin hayal gücünün uzun zaman önce tükendiği ve bölümden bölüme kendilerini tekrarladıkları bir TV dizisini seyretmeye benzediğine dikkat çeken Simonyan, “Karakterlere ev terliği gibi alışsak bile izlemeye devam ediyoruz. Uygunsuz bir başkandan kurtulmanın diğer yolları tükendiğinde, eski dost Lee Harvey Oswald devreye giriyor” ifadesini kullandı.Lee Harvey Oswald, 1963 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy'yi vurarak öldürmüştü. Oswald tutuklandıktan iki gün sonra vurularak hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rusya-disisleri-bakanligi-trumpa-yonelik-suikast-girisimini-degerlendirdi-1085843907.html
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kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, ukrayna, kiev, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, donald trump, suikast girişimi, vladimir putin, itiraf
kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, ukrayna, kiev, moskova, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, donald trump, suikast girişimi, vladimir putin, itiraf

Zaharova: Putin'e suikast girişimi ABD’nin parasıyla hazırlandı

11:24 14.07.2024 (güncellendi: 11:33 14.07.2024)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYKirill Budanov
Kirill Budanov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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ABD’de Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump’ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasının yankıları sürerken, Rusya’da ise Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Kirill Budanov’un ‘Putin’e yönelik başarısız suikast girişimi’ itirafı konuşuluyor.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) Başkanı Budanov, yakın zamanda Ukrayna güvenlik güçlerinin Putin'e yönelik başarısız bir suikast girişiminde bulunduğunu itiraf etmişti.
Resmi Telegram kanalında, Budanov’un ‘Putin’e suikast girişimi’ itiraflarını bir gün önce Trump’a düzenlenen başarısız suikast girişimiyle ilişkilendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Askeri İstihbarat Şefi Budanov'un bahsettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişiminin ABD parasıyla hazırlandığını söyledi.
Budanov’un bir gün önceki itirafına atıfta bulunan Zaharova, “Bu şahıs, Ukrayna istihbaratının Rusya Devlet Başkanına yönelik bir suikast girişimi hazırladığını açıkça itiraf etti. Yani bu suikast girişimi yine Amerikan parasıyla hazırlandı, bu para olmadan GRU, SBU ve genel olarak Kiev rejiminin kötü niyetleri girişime dönüşemezdi” diye yazdı.
Zaharova, ayrıca Robert Kennedy Jr'ın oğlu Bobby Kennedy'nin ABD özel servislerinin başkan adayını koruyamadığına ilişkin açıklamasını da yorumlarken, ABD'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini finanse etmek yerine kendi polisiyle birlikte kanun ve düzeni sağlaması gereken diğer servislere fon ayırmasını önerdi.
ABD'nin Ukrayna'ya finansman ve kontrolsüz silah tedariki yoluyla ‘Kiev rejimi’ adlı terörist yapıyı bizzat yarattığını vurgulayan Zaharova, bu rejimi tanımladığı yazısını, “Bu bir cinayet, bombalı saldırı, suikast ve hem siyasi figürlere hem de sivillere yönelik terörist saldırılar makinesidir. Amerikan patronajlı ‘Peacemaker’ adlı internet sitesi bile tek başına, gazetecilerin ve kamuya mal olmuş kişilerin tasfiyesinin gerçek bir tablosudur. Amerika Birleşik Devletleri, siyasi muhaliflere, ülkelere ve insanlara karşı nefreti kışkırtma ve terörizmi destekleme politikasını gözden geçirmelidir. Zil Washington'da çalmaya başladı bile!" diyerek tamamladı.

Simonyan: Lee Harvey Oswald devreye girdi

Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Trump’a karşı düzenlenen başarısız suikast girişimini değerlendirdiği paylaşımında, ABD’de uygunsuz bir politikacıdan kurtulmanın yolları tükendiğinde, “Lee Harvey Oswald'ın devreye girdiğini” hatırlattı.
Amerika'yı izlemenin, senaristlerin hayal gücünün uzun zaman önce tükendiği ve bölümden bölüme kendilerini tekrarladıkları bir TV dizisini seyretmeye benzediğine dikkat çeken Simonyan, “Karakterlere ev terliği gibi alışsak bile izlemeye devam ediyoruz. Uygunsuz bir başkandan kurtulmanın diğer yolları tükendiğinde, eski dost Lee Harvey Oswald devreye giriyor” ifadesini kullandı.
Lee Harvey Oswald, 1963 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy'yi vurarak öldürmüştü. Oswald tutuklandıktan iki gün sonra vurularak hayatını kaybetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trump'a yönelik suikast girişimini değerlendirdi
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