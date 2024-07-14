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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trump'a yönelik suikast girişimini değerlendirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trump'a yönelik suikast girişimini değerlendirdi
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ABD, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski başkanı Trump’ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T09:44+0300
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin arka planını irdeleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ABD'de siyasi muhaliflere karşı nefretin körüklediğini hatırlatırken, “Bundan tam 2 ay önce ABD'de siyasi muhaliflere yönelik nefretin tam anlamıyla körüklendiğine dikkat çekmiş ve Amerikan geleneğindeki başkanlara ve başkan adaylarına yönelik suikast girişimleri ve suikastlardan örnekler vermiştim” ifadelerini kullandı.Zaharova, Rusya'daki seçimlerin meşruiyetini eleştiren ülkede, aynı zamanda eski başkan Trump'ın öldürülmesi gerektiğinin açıkça dile getirildiğine de dikkat çekerek, oradaki seçimlerin meşruiyetinin sorgulamadığını belirttiği yazısına da atıfta bulundu.Trump suikastiyle ilgili bir başka değerlendirme, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyonu Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov’dan geldi.Sputnik’e verdiği demecinde, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini siyasi plan ve Amerikan demokrasisinin tezahürü olarak nitelendiren Rus Senatör Tsekov, "Trump'ın hayatına kastedilmesinin siyasi bir plan ve istenmeyenlerin ortadan kaldırılmasının yaşamın kuralı haline geldiği çok kötü şöhretli Amerikan demokrasisinin bir tezahürü olduğuna inanıyorum. Bu suikast girişimi, Trump'ın ABD Başkanı olmak için gerçek bir şansa sahip olduğunun ve Biden'a gerçek bir rakip olduğunun göstergesidir” dedi.Tsekov, Trump'ın fiziksel olarak ortadan kaldırılmasının, yaklaşan başkanlık seçimlerinde zaferini garanti altına almak için öncelikle ABD Başkanı Joe Biden'ın çevresine fayda sağladığını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/trumpa-silahli-saldiri-suikast-girisiminde-bulunan-suphelinin-kimligi-dogrulandi-1085843191.html
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abd, donald trump, abd başkanlık seçimleri, rusya, suikast girişimi, joe biden, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Trump'a yönelik suikast girişimini değerlendirdi

09:44 14.07.2024
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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ABD, Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski başkanı Trump’ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramasıyla sarsılırken, Rusya Dışişleri Bakanlığından suikastle ilgili açıklama geldi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin arka planını irdeleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, ABD'de siyasi muhaliflere karşı nefretin körüklediğini hatırlatırken, “Bundan tam 2 ay önce ABD'de siyasi muhaliflere yönelik nefretin tam anlamıyla körüklendiğine dikkat çekmiş ve Amerikan geleneğindeki başkanlara ve başkan adaylarına yönelik suikast girişimleri ve suikastlardan örnekler vermiştim” ifadelerini kullandı.
Zaharova, Rusya'daki seçimlerin meşruiyetini eleştiren ülkede, aynı zamanda eski başkan Trump'ın öldürülmesi gerektiğinin açıkça dile getirildiğine de dikkat çekerek, oradaki seçimlerin meşruiyetinin sorgulamadığını belirttiği yazısına da atıfta bulundu.
Trump suikastiyle ilgili bir başka değerlendirme, Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyonu Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov’dan geldi.
Sputnik’e verdiği demecinde, Donald Trump'a yönelik suikast girişimini siyasi plan ve Amerikan demokrasisinin tezahürü olarak nitelendiren Rus Senatör Tsekov, "Trump'ın hayatına kastedilmesinin siyasi bir plan ve istenmeyenlerin ortadan kaldırılmasının yaşamın kuralı haline geldiği çok kötü şöhretli Amerikan demokrasisinin bir tezahürü olduğuna inanıyorum. Bu suikast girişimi, Trump'ın ABD Başkanı olmak için gerçek bir şansa sahip olduğunun ve Biden'a gerçek bir rakip olduğunun göstergesidir” dedi.
Tsekov, Trump'ın fiziksel olarak ortadan kaldırılmasının, yaklaşan başkanlık seçimlerinde zaferini garanti altına almak için öncelikle ABD Başkanı Joe Biden'ın çevresine fayda sağladığını da sözlerine ekledi.
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