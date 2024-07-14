https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/trumpa-suikast-girisiminde-bulunan-adamin-evinde-patlayici-malzemeler-de-bulundu--1085855698.html
Trump'a suikast girişiminde bulunan adamın evinde patlayıcı malzemeler de bulundu
Trump'a suikast girişiminde bulunan adamın evinde patlayıcı malzemeler de bulundu
Sputnik Türkiye
Dün gece Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'un ev ve aracında birçok patlayıcı bomba bulunduğu açıklandı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T20:44+0300
2024-07-14T20:44+0300
2024-07-14T20:44+0300
dünya
donald trump
abd
suikast
suikast girişimi
devlet başkanına suikast girişimine karışmak
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ABD’de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks’un evinde ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisinin Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamaya göre, Crooks’un evinde ve aracında bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler tespit edildi. Yetkililer, Crooks’un saldırıda kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini belirtti.Ayrıca, saldırı sırasında zanlının kimlik taşımadığını ve kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemlerin kullanıldığını ifade ettiler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rus-vekil-trumpa-yonelik-suikast-girisimi-secimlerdeki-zafer-olasiligini-artiriyor-1085855579.html
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donald trump, abd, suikast, suikast girişimi, devlet başkanına suikast girişimine karışmak
donald trump, abd, suikast, suikast girişimi, devlet başkanına suikast girişimine karışmak
Trump'a suikast girişiminde bulunan adamın evinde patlayıcı malzemeler de bulundu
Dün gece Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'un ev ve aracında birçok patlayıcı bomba bulunduğu açıklandı.
ABD’de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks’un evinde ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.
İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisinin Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamaya göre, Crooks’un evinde ve aracında bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler tespit edildi. Yetkililer, Crooks’un saldırıda kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini belirtti.
Ayrıca, saldırı sırasında zanlının kimlik taşımadığını ve kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemlerin kullanıldığını ifade ettiler.