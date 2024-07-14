https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/trumpa-suikast-girisiminde-bulunan-adamin-evinde-patlayici-malzemeler-de-bulundu--1085855698.html

Trump'a suikast girişiminde bulunan adamın evinde patlayıcı malzemeler de bulundu

Trump'a suikast girişiminde bulunan adamın evinde patlayıcı malzemeler de bulundu

Sputnik Türkiye

Dün gece Trump'a suikast girişiminde bulunan Crooks'un ev ve aracında birçok patlayıcı bomba bulunduğu açıklandı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T20:44+0300

2024-07-14T20:44+0300

2024-07-14T20:44+0300

dünya

donald trump

abd

suikast

suikast girişimi

devlet başkanına suikast girişimine karışmak

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ABD’de emniyet yetkilileri, eski ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişiminde bulunan ve olay yerinde öldürülen Thomas Matthew Crooks’un evinde ve aracında bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğunu açıkladı.İsmini vermek istemeyen iki emniyet görevlisinin Associated Press’e (AP) yaptığı açıklamaya göre, Crooks’un evinde ve aracında bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler tespit edildi. Yetkililer, Crooks’un saldırıda kullandığı silahın yaklaşık 6 ay önce babası tarafından alınmış olabileceğini belirtti.Ayrıca, saldırı sırasında zanlının kimlik taşımadığını ve kimliğini doğrulamak için DNA ve diğer yöntemlerin kullanıldığını ifade ettiler.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rus-vekil-trumpa-yonelik-suikast-girisimi-secimlerdeki-zafer-olasiligini-artiriyor-1085855579.html

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donald trump, abd, suikast, suikast girişimi, devlet başkanına suikast girişimine karışmak