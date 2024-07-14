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Rus vekil: Trump’a yönelik suikast girişimi seçimlerdeki zafer olasılığını artırıyor
Rus vekil: Trump’a yönelik suikast girişimi seçimlerdeki zafer olasılığını artırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duma’sı milletvekillerinden Oleg Morozov, Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin arkasında ABD Başkanı Joe Biden’ın olma ihtimalinin düşük... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T20:12+0300
2024-07-14T20:12+0300
dünya
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suikast girişimi
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oleg morozov
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Oleg Morozov, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimini Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla değerlendirdi.Morozov, “Eğer o (Trump) ölseydi Biden rekabet olmaksızın başkan olacaktı. Bu da asıl ilgili kişinin o olduğu anlamına geliyor. Bunun arkasında Biden’ın olma olasılığı çok düşük. Kendisi ne zihinsel ne de iradi nedenlerden dolayı böyle bir şeye uygun değil. Ancak onun destekçilerinin katili bunu yapmaya itmiş olması oldukça muhtemel” diye yazdı.Suikast girişiminin Trump’ın seçimleri zaferle tamamlama olasılığını artırdığına dikkat çeken Morozov, “Kendisine öylesine bir destek olacak ki oylar sayılırken yapılabilecek hiçbir hile bile Biden’ı kurtaramayacak” vurgusunu yaptı.Kolektif Batı içindeki bölünmenin suikast girişiminden sonra yoğunlaşacağını söyleyen Morozov, “(Macaristan Başbakanı) Viktor Orban’ın hisseleri hızla yükselecek. O uzun süredir Trump ile birlikteydi. Artık pek çok kişi onu ana iletişimci rolünde görmek isteyecek. Bizim için şu soru hala geçerli; Trump gerçekten Ukrayna’da barışı istiyor mu? Eğer blöf yapmıyorsa barış şansı büyük ölçüde artar. Avrupalılar, her zaman olduğu gibi Trump’a boyun eğecek” ifadelerini kullandı.
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abd, donald trump, suikast, suikast girişimi, duma, milletvekili, oleg morozov
abd, donald trump, suikast, suikast girişimi, duma, milletvekili, oleg morozov

Rus vekil: Trump’a yönelik suikast girişimi seçimlerdeki zafer olasılığını artırıyor

20:12 14.07.2024
Oleg Morozov
Oleg Morozov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
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Rusya Devlet Duma’sı milletvekillerinden Oleg Morozov, Donald Trump’a yönelik suikast girişiminin arkasında ABD Başkanı Joe Biden’ın olma ihtimalinin düşük olduğunu, ancak bu olayın eski başkanın seçimleri zaferle tamamlama olasılığını artırdığını belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Oleg Morozov, eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimini Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımla değerlendirdi.
Morozov, “Eğer o (Trump) ölseydi Biden rekabet olmaksızın başkan olacaktı. Bu da asıl ilgili kişinin o olduğu anlamına geliyor. Bunun arkasında Biden’ın olma olasılığı çok düşük. Kendisi ne zihinsel ne de iradi nedenlerden dolayı böyle bir şeye uygun değil. Ancak onun destekçilerinin katili bunu yapmaya itmiş olması oldukça muhtemel” diye yazdı.
Suikast girişiminin Trump’ın seçimleri zaferle tamamlama olasılığını artırdığına dikkat çeken Morozov, “Kendisine öylesine bir destek olacak ki oylar sayılırken yapılabilecek hiçbir hile bile Biden’ı kurtaramayacak” vurgusunu yaptı.
Kolektif Batı içindeki bölünmenin suikast girişiminden sonra yoğunlaşacağını söyleyen Morozov, “(Macaristan Başbakanı) Viktor Orban’ın hisseleri hızla yükselecek. O uzun süredir Trump ile birlikteydi. Artık pek çok kişi onu ana iletişimci rolünde görmek isteyecek. Bizim için şu soru hala geçerli; Trump gerçekten Ukrayna’da barışı istiyor mu? Eğer blöf yapmıyorsa barış şansı büyük ölçüde artar. Avrupalılar, her zaman olduğu gibi Trump’a boyun eğecek” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
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