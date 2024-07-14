https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/taslar-yetmeyince-bicaklar-cekildi-kocaelinde-okey-masasinda-kan-akti--1085856214.html

Taşlar yetmeyince bıçaklar çekildi: Kocaeli'nde okey masasında kan aktı

Taşlar yetmeyince bıçaklar çekildi: Kocaeli'nde okey masasında kan aktı

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kıraathanede okey oynayan 2 kişi arasında kavga çıktı. Oyun yüzünden çıkan kavgada birbirlerine bıçakla saldıran şahıslar... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kan

bıçak

bıçaklı kavga

okey

okey oyunu

okey taşları

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Kocaeli'nde edinilen bilgiye göre, kıraathanede okey oynayan M.S. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında oyun yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerini bıçakladı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.S. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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kan, bıçak, bıçaklı kavga, okey, okey oyunu, okey taşları