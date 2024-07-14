https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/taslar-yetmeyince-bicaklar-cekildi-kocaelinde-okey-masasinda-kan-akti--1085856214.html
Taşlar yetmeyince bıçaklar çekildi: Kocaeli'nde okey masasında kan aktı
Taşlar yetmeyince bıçaklar çekildi: Kocaeli'nde okey masasında kan aktı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kıraathanede okey oynayan 2 kişi arasında kavga çıktı. Oyun yüzünden çıkan kavgada birbirlerine bıçakla saldıran şahıslar... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T21:24+0300
2024-07-14T21:24+0300
2024-07-14T21:24+0300
türkiye
kan
bıçak
bıçaklı kavga
okey
okey oyunu
okey taşları
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Kocaeli'nde edinilen bilgiye göre, kıraathanede okey oynayan M.S. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında oyun yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerini bıçakladı.112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.S. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/edirnede-zihinsel-engelli-kayip-sahis-drone-ile-bulundu-1085853834.html
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kan, bıçak, bıçaklı kavga, okey, okey oyunu, okey taşları
kan, bıçak, bıçaklı kavga, okey, okey oyunu, okey taşları
Taşlar yetmeyince bıçaklar çekildi: Kocaeli'nde okey masasında kan aktı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kıraathanede okey oynayan 2 kişi arasında kavga çıktı. Oyun yüzünden çıkan kavgada birbirlerine bıçakla saldıran şahıslar yaralandı.
Kocaeli'nde edinilen bilgiye göre, kıraathanede okey oynayan M.S. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında oyun yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerini bıçakladı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.S. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.