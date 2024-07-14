https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/sakaryada-toplu-balik-olumleri-binlerce-balik-ve-yavru-buyuk-tehlike-altinda-1085839755.html
Sakarya'da toplu balık ölümleri: 'Binlerce balık ve yavru büyük tehlike altında'
Sakarya'da toplu balık ölümleri: 'Binlerce balık ve yavru büyük tehlike altında'
Sputnik Türkiye
Sakarya'da toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine inceleme başlatıldı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T00:15+0300
2024-07-14T00:15+0300
2024-07-14T00:15+0300
türkiye
sakarya
balık
toplu balık ölümleri
ölü balık
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinden geçen Melen Çayı'nda toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Çayın geçtiği Aydoğan Mahallesi mevkisinde suyun üstünde çok sayıda ölü balık gören insanlar, durumu yetkililere bildirdi.Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.Ölü balıklardan ve sudan numune alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.Aydoğan Mahallesi Muhtarı Halim Yavuz bölgede ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İnşallah doğal bir süreçtir. Aksi halde binlerce balık ve yavru büyük tehlike altında." dedi.
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sakarya, balık, toplu balık ölümleri, ölü balık
sakarya, balık, toplu balık ölümleri, ölü balık
Sakarya'da toplu balık ölümleri: 'Binlerce balık ve yavru büyük tehlike altında'
Sakarya'da toplu balık ölümlerinin yaşanması üzerine inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinden geçen Melen Çayı'nda toplu balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldı. Çayın geçtiği Aydoğan Mahallesi mevkisinde suyun üstünde çok sayıda ölü balık gören insanlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Ölü balıklardan ve sudan numune alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Aydoğan Mahallesi Muhtarı Halim Yavuz bölgede ilk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "İnşallah doğal bir süreçtir. Aksi halde binlerce balık ve yavru büyük tehlike altında." dedi.