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Elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı gündem oldu
Elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı gündem oldu
Sputnik Türkiye
İzmir'in merkezinde yağmur yağması ardından suya basan ve elektrik akımına kapılan Özgür Ceren Deniz'i kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay da hayatını... 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T21:27+0300
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İzmir'de saat 18.00 sularında Alsancak'ta yağmur yağdığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz, dışarıda olduğu görülen bir kablodan yayılan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılan kadına yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da akımdan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Ülke gündeminde büyük tartışmalara sebep olan olay ardından, kadına yardım için gidip elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Öktemay'ın 2014 yılında bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Öktemay'ın, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.Pamukkale Belediye Başkanı'nın akrabasıymış Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, İzmir'de elektrik kaçağından yaşamını yitiren iki kişiden İnanç Öktemay'ın cenaze törenine katılmak için İzmir'e geldi.Öktemay'ın teyzesinin torunu olduğunu belirten Başkan Ertemur, "Canım ciğerim. Elimde büyüyen yavrumuz. Acı bir olay. Acıdan ötesi olayın şekli. Ülkemizde ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Bunların mutlaka sorumluları kimse bulunup, yargılanmalı diye düşünüyorum. Çünkü sokakta yürüyen iki genç akıma kapılıp ölebiliyorsa bu şehirde, özellikle İzmir'de bu düşündürücü bir olay. Üzgünüz tabii ki aile olarak. Ama şu anda yapılacak çok fazla bir şey yok. Şu anda acımızı paylaşıyoruz, acımızla beraberiz ama bu olayın arkasında devam edecek ve takipçisi olacağız. Kesinlikle bu olay unutturulamayacak. İki tane yavru. Aileler, perişan. Taziyemiz bittikten sonra hukuki boyutu ile mücadele edeceğiz. Başınız sağ olsun" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/2-kisi-oldukten-sonra-harekete-gecildi-kablolar-50-santim-asagiya-cekilecek--1085838040.html
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ihmal, izmir, türkiye, ülke, ölüm, elektrik

Elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı gündem oldu

21:27 13.07.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇİzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı.
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
© İHA / HAKAN GÖZALAN - MEHMET PAMUK - MUSTAFA İÇ
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İzmir'in merkezinde yağmur yağması ardından suya basan ve elektrik akımına kapılan Özgür Ceren Deniz'i kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay da hayatını kaybetmişti. Öktemay'ın uzun yıllar önce yaptığı bir paylaşım bugün sosyal medyada çok konuşuldu.
İzmir'de saat 18.00 sularında Alsancak'ta yağmur yağdığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz, dışarıda olduğu görülen bir kablodan yayılan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Elektrik akımına kapılan kadına yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da akımdan etkilenerek hayatını kaybetmişti.
Ülke gündeminde büyük tartışmalara sebep olan olay ardından, kadına yardım için gidip elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Öktemay'ın 2014 yılında bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Öktemay'ın, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.
İnanç Öktemay - Sputnik Türkiye
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Pamukkale Belediye Başkanı'nın akrabasıymış

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, İzmir'de elektrik kaçağından yaşamını yitiren iki kişiden İnanç Öktemay'ın cenaze törenine katılmak için İzmir'e geldi.
Öktemay'ın teyzesinin torunu olduğunu belirten Başkan Ertemur, "Canım ciğerim. Elimde büyüyen yavrumuz. Acı bir olay. Acıdan ötesi olayın şekli. Ülkemizde ölümler bu kadar ucuz olmamalı. Bunların mutlaka sorumluları kimse bulunup, yargılanmalı diye düşünüyorum. Çünkü sokakta yürüyen iki genç akıma kapılıp ölebiliyorsa bu şehirde, özellikle İzmir'de bu düşündürücü bir olay. Üzgünüz tabii ki aile olarak. Ama şu anda yapılacak çok fazla bir şey yok. Şu anda acımızı paylaşıyoruz, acımızla beraberiz ama bu olayın arkasında devam edecek ve takipçisi olacağız. Kesinlikle bu olay unutturulamayacak. İki tane yavru. Aileler, perişan. Taziyemiz bittikten sonra hukuki boyutu ile mücadele edeceğiz. Başınız sağ olsun" dedi.
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
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