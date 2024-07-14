https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/saglik-nedeniyle-tahliye-edilmisti-nihal-candan-tatilden-yeni-fotograflar-paylasti-1085845567.html

Sağlık nedeniyle tahliye edilmişti: Nihal Candan tatilden yeni fotoğraflar paylaştı

Sağlık nedeniyle tahliye edilmişti: Nihal Candan tatilden yeni fotoğraflar paylaştı

Sputnik Türkiye

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla girdiği cezaevinden, 37 kiloya düşünce tahliye olan Nihal Candan, sosyal medya üzerinden tatil fotoğraflarını... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

nihal candan

hapishane

kara para

kara para aklama

bahar candan

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Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktığından beri dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısıyla tahliye edildi.Renkli hayatına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan, son olarak günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söylemişti. "Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey derseniz diye çekiniyorum açıkcası..." diyerek dikkat çeken Candan bu sefer tatilden fotoğraf paylaştı.Tatilde olan Nihal Candan'ın tatil pozlarına pek çok yorum geldi.Bahar Candan’ın 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar 'kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Nihal Candan’ın ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/37-kiloya-dusunce-tahliye-edildi-iddia-edilmisti-bassavciliktan-nihal-candan-aciklamasi-1084944906.html

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