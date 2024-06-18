https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/37-kiloya-dusunce-tahliye-edildi-iddia-edilmisti-bassavciliktan-nihal-candan-aciklamasi-1084944906.html
'37 kiloya düşünce tahliye edildi' iddia edilmişti: Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması
'37 kiloya düşünce tahliye edildi' iddia edilmişti: Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması
Sputnik Türkiye
Başsavcılık açıklamasında Nihal Candan'ın sağlık raporu neticesinde serbest bırakılmadığı, şüpheli Nihal Candan'ın örgüt içerisindeki konumu, sadece bir eyleme... 18.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-18T00:11+0300
2024-06-18T00:11+0300
2024-06-18T00:11+0300
türkiye
nihal candan
sağlık raporu
sabah
sabah gazetesi
tahliye
gülnihal çiçek
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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nihal Candan'ın tahliye edilmesine yönelik yapılan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine göre Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek yönünden ise bazı basın ve yayın organlarında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan sağlık raporu doğrultusunda tahliye kararı verildiği yönünde haberler yayınlanmış ise de, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, yukarıda da belirtildiği üzere şüpheli Gülnihal Çiçek'in örgüt içerisindeki konumu, sadece bir eyleme katılmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık durumu hep birlikte dikkate alınarak tahliye edildiği; yalnızca sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmediği gibi Adli Tıp Kurumundan sağlık durumuna ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir rapor da aldırılmadığı hususları, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Ne olmuştu?Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene kasım ayında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı. Cezaevini protesto eden Nihal Candan, hızla kilo kaybetmeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/hastaneye-kaldirilmisti-candan-tedavisinin-ardindan-cezaevine-geri-goturuldu-1084240185.html
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nihal candan, sağlık raporu, sabah, sabah gazetesi, tahliye, gülnihal çiçek
nihal candan, sağlık raporu, sabah, sabah gazetesi, tahliye, gülnihal çiçek
'37 kiloya düşünce tahliye edildi' iddia edilmişti: Başsavcılıktan Nihal Candan açıklaması
Başsavcılık açıklamasında Nihal Candan'ın sağlık raporu neticesinde serbest bırakılmadığı, şüpheli Nihal Candan'ın örgüt içerisindeki konumu, sadece bir eyleme katılmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık durumu hep birlikte dikkate alınarak tahliye edildiği belirtildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nihal Candan'ın tahliye edilmesine yönelik yapılan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Sabah'tan Oğuzhan Uysal'ın haberine
göre Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Nihal Candan olarak bilinen Gülnihal Çiçek yönünden ise bazı basın ve yayın organlarında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan sağlık raporu doğrultusunda tahliye kararı verildiği yönünde haberler yayınlanmış ise de, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, yukarıda da belirtildiği üzere şüpheli Gülnihal Çiçek'in örgüt içerisindeki konumu, sadece bir eyleme katılmış olması, tutuklulukta geçirdiği süre ve sağlık durumu hep birlikte dikkate alınarak tahliye edildiği; yalnızca sağlık durumu gerekçesiyle tahliye edilmediği gibi Adli Tıp Kurumundan sağlık durumuna ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir rapor da aldırılmadığı hususları, Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
denildi.
Katıldığı moda yarışmasıyla tanınan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, geçtiğimiz sene kasım ayında 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 79 mağdurun dolandırıldığı soruşturma kapsamında 'suç örgütüne üye olma' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla tutuklandı. Cezaevini protesto eden Nihal Candan, hızla kilo kaybetmeye başladı.