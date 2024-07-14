https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/kremlin-trumpin-hayatinin-tehlikede-oldugu-acikti-1085849771.html

Kremlin: Trump’ın hayatının tehlikede olduğu açıktı

Kremlin: Trump’ın hayatının tehlikede olduğu açıktı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Trump’ın yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi silahlı saldırıya uğramasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın hayatının tehlikede... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T14:11+0300

2024-07-14T14:11+0300

2024-07-14T14:22+0300

dünya

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moskova

kremlin

dmitriy peskov

donald trump

suikast girişimi

abd başkanlık seçimleri

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Suikast girişimini gazetecilere değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD başkanlarının yaralandığı ve hatta suikasta kurban gittiği vakaların ilk kez yaşanmadığını anımsatırken, “Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi sistem, tarihte defalarca siyasi mücadele sırasında ülke içinde yaşanan şiddet örneklerini tüm dünyaya sunmuştur” dedi.Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ortadan kaldırmaya ve uzlaşmaya yönelik sayısız girişimin ardından, hayatının tehlikede olduğunun açık olduğunu dikkat çektiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:Mevcut ABD yönetiminin çalışma tarzının, tüm meseleleri uzlaşma aramadan güç pozisyonundan çözmeyi tercih edecek şekilde olduğunu kaydeden Kremlin Sözcüsü, güç göstermeyi tercih eden Washington’da hiç kimsenin uzlaşma arayışına girmediğini aktardı.Rusya'nın siyasi mücadele sırasında ortaya çıkan her türlü şiddet eylemini her zaman kınadığını belirten Kremlin Sözcüsü, bu saldırıyı da kınadıklarının altını çizdi.Öye yandan ABD’deki başkanlık seçimlerinin sadece ABD'nin iç meselesi olduğunu ve Trump'a yönelik bir suikast girişiminin seçimlerin meşruiyetini etkileyip etkilemeyeceğinin Moskova'yı ilgilendirmediğini belirten Peskov, “Yargılamak bize düşmez. Müdahale etmek gibi en ufak bir arzumuz da yok. Bu ABD'nin kendi meselesi” dedi.Peskov, Rusya'nın ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin kurbanının ailesine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilediğini de vurgularken, “Bu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ayrıca tüm yaralıların acılarını paylaşıyor ve acil şifalar diliyoruz" diye ekledi.Trump'a suikast girişimiCumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/basarisiz-suikast-girisimi-trumpin-zaferi-olacak-1085848124.html

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abd, rusya, moskova, kremlin, dmitriy peskov, donald trump, suikast girişimi, abd başkanlık seçimleri