https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rus-hava-savunma-sistemleri-belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-ucak-tipi-bir-ihayi-imha-etti-1085840686.html
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’yı imha etti
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’yı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T00:58+0300
2024-07-14T00:58+0300
2024-07-14T00:58+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
belgorod
kiev
hava savunma sistemi
saldırı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, nöbetteki hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya topraklarına yönelik İHA’lı saldırı girişimini önlediği belirtildi.Açıklamada, “13 Temmuz günü saat 23.05 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
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rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), belgorod, kiev, hava savunma sistemi, saldırı
rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), belgorod, kiev, hava savunma sistemi, saldırı
Rus hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir İHA’yı imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait uçak tipi bir insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, nöbetteki hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Rusya topraklarına yönelik İHA’lı saldırı girişimini önlediği belirtildi.
Açıklamada, “13 Temmuz günü saat 23.05 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.