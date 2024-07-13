https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-ukrayna-ordusuna-ait-techizatin-bulundugu-tren-vuruldu-1085839053.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu tren vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu tren vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun İskender füzeleriyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait teçhizatın bulunduğu treni vurduğunu duyurdu. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T22:30+0300
2024-07-13T22:30+0300
2024-07-13T22:29+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
iskender-m
füze saldırısı
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
harkov
tren
askeri teçhizat
orlan-10
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun İskender-M taktik füzeleriyle Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri teçizatın bulunduğu treni vurduğu belirtildi.Açıklamada, “İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi birimleri, Harkov bölgesinde yer alan Budı yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 53. Mekanize Tugayına ait silah ve teçizatın bulunduğu treni 2 adet operasyonel-taktik füze ile vurdu” denildi.Saldırı sonucunda 120’den fazla Ukraynalı asker ve 3’ü Marder piyade savaş aracı olmak üzere yaklaşık 20 askeri teçhizatın imha edildiği vurgulandı.Verilen tahribatın kontrolünün Orlan-10 dronları tarafından yapıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynanin-13-bin-525-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1085566730.html
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rusya savunma bakanlığı, iskender-m, füze saldırısı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, harkov, tren, askeri teçhizat, orlan-10
rusya savunma bakanlığı, iskender-m, füze saldırısı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, harkov, tren, askeri teçhizat, orlan-10
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu tren vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun İskender füzeleriyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait teçhizatın bulunduğu treni vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun İskender-M taktik füzeleriyle Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri teçizatın bulunduğu treni vurduğu belirtildi.
Açıklamada, “İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi birimleri, Harkov bölgesinde yer alan Budı yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 53. Mekanize Tugayına ait silah ve teçizatın bulunduğu treni 2 adet operasyonel-taktik füze ile vurdu” denildi.
Saldırı sonucunda 120’den fazla Ukraynalı asker ve 3’ü Marder piyade savaş aracı olmak üzere yaklaşık 20 askeri teçhizatın imha edildiği vurgulandı.
Verilen tahribatın kontrolünün Orlan-10 dronları tarafından yapıldığı kaydedildi.