https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/rusya-savunma-bakanligi-harkovda-ukrayna-ordusuna-ait-techizatin-bulundugu-tren-vuruldu-1085839053.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu tren vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov’da Ukrayna ordusuna ait teçhizatın bulunduğu tren vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun İskender füzeleriyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait teçhizatın bulunduğu treni vurduğunu duyurdu. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T22:30+0300

2024-07-13T22:30+0300

2024-07-13T22:29+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

iskender-m

füze saldırısı

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

harkov

tren

askeri teçhizat

orlan-10

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun İskender-M taktik füzeleriyle Harkov bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait askeri teçizatın bulunduğu treni vurduğu belirtildi.Açıklamada, “İskender-M operasyonel-taktik füze sistemi birimleri, Harkov bölgesinde yer alan Budı yerleşiminde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 53. Mekanize Tugayına ait silah ve teçizatın bulunduğu treni 2 adet operasyonel-taktik füze ile vurdu” denildi.Saldırı sonucunda 120’den fazla Ukraynalı asker ve 3’ü Marder piyade savaş aracı olmak üzere yaklaşık 20 askeri teçhizatın imha edildiği vurgulandı.Verilen tahribatın kontrolünün Orlan-10 dronları tarafından yapıldığı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynanin-13-bin-525-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1085566730.html

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rusya savunma bakanlığı, iskender-m, füze saldırısı, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, harkov, tren, askeri teçhizat, orlan-10