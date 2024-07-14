https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/real-madridden-milana-arda-guler-yaniti-milanin-talip-oldugu-iddiasi-1085852765.html
Real Madrid'den Milan'a Arda Güler yanıtı
Real Madrid'den Milan'a Arda Güler yanıtı
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de sezonun son bölümünde, A Milli Takım'da ise EURO 2024'te başarılı bir performans sergileyen Arda Güler'e İtalyan devi Milan'ın talip olduğu... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T16:52+0300
2024-07-14T16:52+0300
2024-07-14T17:00+0300
spor
arda güler
real madrid
transfer
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EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansın ardından transfer gündeminde adı en çok anılan futbolculardan olan Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'e Milan'ın talip olduğu ileri sürüldü.İspanyol basınından Defensa Central'ın haberine göre; Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından Arda Güler, Real Madrid'e dönecek olsa da genç futbolcu hakkındaki transfer söylentileri de devam ediyor.Haberde özellikle İtalyan devi Milan'ın Arda ile ilgilendiği Türk futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.Milan'ın teklifini geri çeviren Real Madrid yönetiminin ise Arda Güler konusunda çok net olduğu ve 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bırakmak istemediği ifade edildi.İspanyol takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de, futbolu bırakan Toni Kroos'un yokluğunda orta sahada oluşan boşluğu Arda ile doldurmak istediği ve 19 yaşındaki oyuncunun ayrılmasından yana olmadığı kaydedildi.Haber detayında Arda Güler'in ise Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediği ve yoluna başkent kulübünde devam edeceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/real-madridin-arda-guler-karari-belli-oldu-kampa-goturulmeyecek-1085645990.html
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arda güler, real madrid, transfer
arda güler, real madrid, transfer
Real Madrid'den Milan'a Arda Güler yanıtı
16:52 14.07.2024 (güncellendi: 17:00 14.07.2024)
Real Madrid'de sezonun son bölümünde, A Milli Takım'da ise EURO 2024'te başarılı bir performans sergileyen Arda Güler'e İtalyan devi Milan'ın talip olduğu iddia edildi.
EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansın ardından transfer gündeminde adı en çok anılan futbolculardan olan Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'e Milan'ın talip olduğu ileri sürüldü.
İspanyol basınından Defensa Central'ın haberine göre; Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elenmesinin ardından Arda Güler, Real Madrid'e dönecek olsa da genç futbolcu hakkındaki transfer söylentileri de devam ediyor.
Haberde özellikle İtalyan devi Milan'ın Arda ile ilgilendiği Türk futbolcuyu kiralamak istediği belirtildi.
Milan'ın teklifini geri çeviren Real Madrid yönetiminin ise Arda Güler konusunda çok net olduğu ve 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bırakmak istemediği ifade edildi.
İspanyol takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin de, futbolu bırakan Toni Kroos'un yokluğunda orta sahada oluşan boşluğu Arda ile doldurmak istediği ve 19 yaşındaki oyuncunun ayrılmasından yana olmadığı kaydedildi.
Haber detayında Arda Güler'in ise Real Madrid'den ayrılmayı düşünmediği ve yoluna başkent kulübünde devam edeceği vurgulandı.