https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/ortayli-almanya-icisleri-bakani-asayis-amirinin-sahip-olmasi-gereken-sogukkanliliktan-yoksun-1085848690.html
Ortaylı: Almanya İçişleri Bakanı, asayiş amirinin sahip olması gereken soğukkanlılıktan yoksun
Ortaylı: Almanya İçişleri Bakanı, asayiş amirinin sahip olması gereken soğukkanlılıktan yoksun
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Demiral'a yönelik yaptığı yorumu eleştirdi ve bugün kaleme aldığı yazısında "Faeser, bir... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T13:00+0300
2024-07-14T13:00+0300
2024-07-14T13:00+0300
yaşam
ilber ortaylı
almanya
içişleri bakanlığı
nancy faeser
merih demiral
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074110969_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cbf029f09da06f561561f8228067b37c.jpg
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya galibiyetinde futbolcu Merih Demiral’ın gol sevincini “Bozkurt” sembolüyle kutlamasının ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diye açıklama yapmıştı.Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alman siyasetçinin yaptığı yorumu eleştirdi ve bugün kaleme aldığı yazısınd şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/ilber-ortayli-yapay-zekayla-muhatap-olmam-soru-sorup-benimle-tartisamaz-1085771714.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1c/1074110969_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_17831fd7dfcbd7579b7ff33083515895.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ilber ortaylı, almanya, içişleri bakanlığı, nancy faeser, merih demiral
ilber ortaylı, almanya, içişleri bakanlığı, nancy faeser, merih demiral
Ortaylı: Almanya İçişleri Bakanı, asayiş amirinin sahip olması gereken soğukkanlılıktan yoksun
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Demiral'a yönelik yaptığı yorumu eleştirdi ve bugün kaleme aldığı yazısında "Faeser, bir içişleri bakanının, yani koca bir memleketin asayiş amirinin sahip olması gereken soğukkanlılık ve muhakeme gücünden yoksun bir tavırla provokatif davranış sergilemiştir" dedi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya galibiyetinde futbolcu Merih Demiral’ın gol sevincini “Bozkurt” sembolüyle kutlamasının ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diye açıklama yapmıştı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alman siyasetçinin yaptığı yorumu eleştirdi
ve bugün kaleme aldığı yazısınd şunları ifade etti:
Son futbol olayında Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bir içişleri bakanının, yani koca bir memleketin asayiş amirinin sahip olması gereken soğukkanlılık ve muhakeme gücünden yoksun bir tavırla provokatif davranış sergilemiştir. Açıkça belirttiğimiz gibi futbol işlerine politikayı bu derece karıştırmak çirkinliktir, kasaba politikacılarına has bir özelliktir. Ne yazık ki eğitim seviyesi her yerde düşüyor. Diplomalı insanlar bazen, tahsilsiz insanlar gibi davranabiliyorlar.