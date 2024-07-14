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Ortaylı: Almanya İçişleri Bakanı, asayiş amirinin sahip olması gereken soğukkanlılıktan yoksun
Ortaylı: Almanya İçişleri Bakanı, asayiş amirinin sahip olması gereken soğukkanlılıktan yoksun
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Demiral'a yönelik yaptığı yorumu eleştirdi ve bugün kaleme aldığı yazısında "Faeser, bir... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
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almanya
içişleri bakanlığı
nancy faeser
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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya galibiyetinde futbolcu Merih Demiral’ın gol sevincini “Bozkurt” sembolüyle kutlamasının ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diye açıklama yapmıştı.Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alman siyasetçinin yaptığı yorumu eleştirdi ve bugün kaleme aldığı yazısınd şunları ifade etti:
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ilber ortaylı, almanya, içişleri bakanlığı, nancy faeser, merih demiral
ilber ortaylı, almanya, içişleri bakanlığı, nancy faeser, merih demiral

Ortaylı: Almanya İçişleri Bakanı, asayiş amirinin sahip olması gereken soğukkanlılıktan yoksun

13:00 14.07.2024
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© AA
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Demiral'a yönelik yaptığı yorumu eleştirdi ve bugün kaleme aldığı yazısında "Faeser, bir içişleri bakanının, yani koca bir memleketin asayiş amirinin sahip olması gereken soğukkanlılık ve muhakeme gücünden yoksun bir tavırla provokatif davranış sergilemiştir" dedi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avusturya galibiyetinde futbolcu Merih Demiral’ın gol sevincini “Bozkurt” sembolüyle kutlamasının ardından Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok" diye açıklama yapmıştı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Alman siyasetçinin yaptığı yorumu eleştirdi ve bugün kaleme aldığı yazısınd şunları ifade etti:
Son futbol olayında Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bir içişleri bakanının, yani koca bir memleketin asayiş amirinin sahip olması gereken soğukkanlılık ve muhakeme gücünden yoksun bir tavırla provokatif davranış sergilemiştir. Açıkça belirttiğimiz gibi futbol işlerine politikayı bu derece karıştırmak çirkinliktir, kasaba politikacılarına has bir özelliktir. Ne yazık ki eğitim seviyesi her yerde düşüyor. Diplomalı insanlar bazen, tahsilsiz insanlar gibi davranabiliyorlar.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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