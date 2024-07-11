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Prof. Dr. İlber Ortaylı: Yapay zekayla muhatap olmam, soru sorup benimle tartışamaz
Prof. Dr. İlber Ortaylı: Yapay zekayla muhatap olmam, soru sorup benimle tartışamaz
Sputnik Türkiye
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı yapay zekanın sorduğu soruyu eleştirerek, ''Yapay zekayla muhatap olmam soru sorup benimle tartışamaz''' dedi. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T17:07+0300
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İlber Ortaylı, yapay zekaya dair yeni açıklamalarda bulundu.Ortaylı, KAFA TV'de katılığı programda yapay zekanın kendisine sorduğu soruyu eleştirdi.Yapay zeka, İlber Ortaylı'ya şu soruyu yöneltti:''Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun yönetim ve hukuk sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu dönemde yapılan en önemli reformlar nelerdir?''Ortaylı ise şu cevabı verdi: ''Ya böyle okul sorusu Allah aşkına. Ne reformu ya, Kanuni Devri'nde reform olmaz ki. Kanuni Devri'nde düzenleme olur ama reform olmaz. Herhangi bir okul kitabında olan cevaba göre yazılmış sorular zaten. Yapay zeka benimle ya da bir başkasıyla tartışamaz.''
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ilber ortaylı, yapay zeka
ilber ortaylı, yapay zeka

Prof. Dr. İlber Ortaylı: Yapay zekayla muhatap olmam, soru sorup benimle tartışamaz

17:07 11.07.2024 (güncellendi: 17:09 11.07.2024)
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı yapay zekanın sorduğu soruyu eleştirerek, ''Yapay zekayla muhatap olmam soru sorup benimle tartışamaz''' dedi.
İlber Ortaylı, yapay zekaya dair yeni açıklamalarda bulundu.
Ortaylı, KAFA TV'de katılığı programda yapay zekanın kendisine sorduğu soruyu eleştirdi.
Yapay zeka, İlber Ortaylı'ya şu soruyu yöneltti:
''Kanuni Sultan Süleyman zamanında imparatorluğun yönetim ve hukuk sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu dönemde yapılan en önemli reformlar nelerdir?''
Ortaylı ise şu cevabı verdi:
''Ya böyle okul sorusu Allah aşkına. Ne reformu ya, Kanuni Devri'nde reform olmaz ki. Kanuni Devri'nde düzenleme olur ama reform olmaz. Herhangi bir okul kitabında olan cevaba göre yazılmış sorular zaten. Yapay zeka benimle ya da bir başkasıyla tartışamaz.''
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