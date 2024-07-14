https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/musktan-abd-gizli-servis-baskanina-istifa-cagrisi-1085844274.html

Musk’tan ABD Gizli Servis Başkanı'na istifa çağrısı

Musk’tan ABD Gizli Servis Başkanı'na istifa çağrısı

Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski başkanı Trump’ın Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T10:07+0300

2024-07-14T10:07+0300

2024-07-14T10:45+0300

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joe biden

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyururken, ABD’li girişimci Elon Musk, X sosyal ağındaki hesabında, suikastin ardından ABD Gizli Servisi başkanının istifasını istedi.Gizli Servisin görevinin Trump’ın konuşma yaptığı mitingin korunmasından sorumlu olduğunu hatırlatan Musk, “Bu birimin başkanı istifa etmelidir" diye yazdı.ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasındaki saldırının, miting alanının dışından gerçekleştirildiğini bildirmişti.FBI'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise, "FBI Pittsburgh Saha Ofisi'nin özel ajanları, kriz müdahale ekibi üyeleri ve kanıt müdahale teknisyenleri de dahil olmak üzere derhal olaya müdahale etti" ifadesi kullanılmıştı.Paylaşımda, "ABD Gizli Servisi'ndeki ortaklarımızın yanı sıra eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte FBI'ın tüm kaynaklarıyla bu soruşturmayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadesine yer verilirken, Trump'a yönelik, Pensilvanya'nın Butler şehrinde yapılan saldırıya dair soruşturmanın FBI tarafından yürütüleceği kaydedildi.Gazeteci Tucker Carlson uyarmıştıMusk’ı destekleyici bir açıklama da ABD'li milyarder David Sacks’tan gelirken, sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı açıklamada, gazeteci Tucker Carlson'ın eski ABD başkanına yönelik olası bir suikast girişimine ilişkin uyarısının doğru çıktığını hatırlatarak, “Tucker haklı çıktı” diye vurguladı.Daha önce Trump'a suikast girişimi gerçekleştirilebileceği konusunda kamuoyunu uyarak ünlü gazeteci Carlson, mayıs ayı sonlarında sosyal medya X'te yaptığı açıklamasında, Donald Trump'ın Biden’a karşı kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kazanabileceğini, ancak o tarihten önce bir suikasta kurban gitmemesi gerektiğini yazmıştı.Kennedy ailesinden Gizli Servis’e sert tepkiGizli Servis’i daha da sert bir şekilde eleştiren ABD Başkan adayı Robert F. Kennedy Jr.'ın oğlu Bobby Kennedy, ABD istihbarat kurumlarının bir başkan adayını korumadaki başarısızlığıyla ilgili değerlendirmesinde, “150 metre ötede korunmasız bir çatı. Girişim öncesi çok sayıda tanık da Gizli Servis'e bağırıyor ve 3-4 dakika boyunca çekim yapıyorlar. bu sırada tüfekli bir adamın sürünerek oraya geldiğini ve nişan aldığı da görülüyor. Gizli Servisinizi alın ve ..çınıza sokun! Trump ve ailesi için dua ediyorum” diyerek kurumu sert şekilde eleştirdi.Bobby Kennedy’nin mesajını ironik bir şekilde yanıtlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Telegram kanalından, Bobby Kennedy ve ABD'de Zelenskiy rejimine silah sağlanması için oy veren herkese hitap ederek “Bu paranın ABD polisini ve ABD içinde kanun ve düzeni sağlaması gereken diğer hizmetleri finanse etmek için kullanılması daha iyi olmaz mıydı?” diye sordu.Trump'ın mitingindeki görgü tanıkları, polisi önceden saldırganla ilgili uyardıklarını iddia ettiBirden fazla görgü tanığı, eski başkan Donald Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingindeki polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini öne sürdü.Basına göre, Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.Saldırganın sürünerek çatıya çıktığını gördüğünü kaydeden Smith, saldırganın bir silah taşıdığının açıkça görüldüğünü ve etkisiz hale getirilmeden "3-4 dakika" çatıda kaldığını da dile getirdi.Polis güçlerinin etrafta dolandığını aktaran Smith, "Biz 'şu çatıda silahlı birisi var' dedik" ifadesiyle polise saldırganı bildirdiklerini, ancak polisin herhangi bir müdahalede bulunmadığını belirtti.ABD Gizli Servisi yetkililerinin, miting alanındaki bir ahırdan kendisine baktığını görebildiğini kaydeden Smith, "Gizli servis ahırın tepesinden bize bakıyordu. Çatıyı işaret ettim. Elim çatıyı işaret eder halde öylece duruyordum. Sonra bir baktım 5 el ateş edilmiş" ifadesini kullandı.Smith, Gizli Servis'in dürbünle kendisine baktığını belirlediğini anlatarak, "Çatının eğimi sebebiyle muhtemelen saldırganı göremediler, ama burası büyük bir alan değil neden her çatıda Gizli Servis yetkilisi yok? Bu bir güvenlik hatası, yüzde yüz güvenlik hatası" dedi.CBS News'a konuşan başka bir görgü tanığı ise "Etrafıma bakıyordum ve binalardan birinin tepesinde bir adamın bir binadan diğerine geçtiğini gördüm ve gidip polis memuruna onun çatıda olduğunu söyledim. Yerime döndüğümde, insanların durdukları yerden bu kişiyi hala görebildiklerini duydum" bilgisini paylaştı.Polis memuruna, bulunduğu yere gelirse saldırganı görebileceğini söylemek için geri döndüğünü vurgulayan tanık, hemen sonrasında silah sesleri duyduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rusya-disisleri-bakanligi-trumpa-yonelik-suikast-girisimini-degerlendirdi-1085843907.html

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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, musk, elon musk, suikast girişimi, joe biden