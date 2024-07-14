https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/meteorolojiden-9-il-icin-saganak-yagis-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-1085843589.html

Meteoroloji'den 9 il için sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den 9 il için sağanak yağış uyarısı: Çok kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 9 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T09:36+0300

2024-07-14T09:36+0300

2024-07-14T09:36+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.9 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Rize, Trabzon, Bayburt ve Ardahan sarı kodlu uyarıda bulundu.Sarı kodlu uyarı ne demektir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/meteoroloji-yeni-hava-durumu-haritasi-yayimladi-kisa-sureli-firtina-uyarisi-1085389634.html

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