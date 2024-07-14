https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/macron-trumpa-yonelik-suikast-girisimi-demokrasiler-icin-trajedidir-1085847368.html
Macron: Trump'a yönelik suikast girişimi demokrasiler için trajedidir
Macron: Trump'a yönelik suikast girişimi demokrasiler için trajedidir
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası sırasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya uğramasını "demokrasilerimiz için trajedi" şeklinde... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T11:44+0300
2024-07-14T11:44+0300
2024-07-14T11:44+0300
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Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaştığını" belirterek, düşüncelerinin, suikast girişiminde bulunulan Trump ile olduğunu ifade etti.Paylaşımında, eski ABD Başkanı'na acil şifa dileğinde bulunan Macron, Trump'a yönelik suikast girişimini "demokrasilerimiz için trajedi" şeklinde nitelendirdi.Trump’a suikast girişimiCumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/trumpa-silahli-saldiri-suikast-girisiminde-bulunan-suphelinin-kimligi-dogrulandi-1085843191.html
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abd, fransa, donald trump, emmanuel macron, suikast girişimi, demokrasi, joe biden, abd başkanlık seçimleri
abd, fransa, donald trump, emmanuel macron, suikast girişimi, demokrasi, joe biden, abd başkanlık seçimleri
Macron: Trump'a yönelik suikast girişimi demokrasiler için trajedidir
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçim kampanyası sırasında eski ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya uğramasını "demokrasilerimiz için trajedi" şeklinde değerlendirdi.
Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'nın, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaştığını" belirterek, düşüncelerinin, suikast girişiminde bulunulan Trump ile olduğunu ifade etti.
Paylaşımında, eski ABD Başkanı'na acil şifa dileğinde bulunan Macron, Trump'a yönelik suikast girişimini "demokrasilerimiz için trajedi" şeklinde nitelendirdi.
Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Sağ kulağından yaralanan Trump’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.
FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.