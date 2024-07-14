https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/lazio-durmak-bilmedi-italyan-ekip-hazirlik--macinda-23-gol-atti--1085855976.html

Lazio durmak bilmedi: İtalyan ekip hazırlık maçında 23 gol attı

Lazio durmak bilmedi: İtalyan ekip hazırlık maçında 23 gol attı

Sputnik Türkiye

Lazio, Amatör ligden Auronzo ile yaptığı maçtan 23-0 galip ayrıldı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T21:08+0300

2024-07-14T21:08+0300

2024-07-14T21:08+0300

spor

lazio

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italya 1. futbol ligi (serie a)

italya futbol federasyonu (figc)

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Serie A ekibi Lazio, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Auronzo ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sahadan 23-0 galip ayrıldı. Lazio’nun gollerini Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (2), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2) kaydetti.Auronzo, İtalya’nın amatör liglerinde mücadele eden bir takım olarak Lazio ile sezon öncesi hazırlık kampında maç oynamayı kabul etmişti.

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lazio, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), italya futbol federasyonu (figc), futbol