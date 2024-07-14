https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/lazio-durmak-bilmedi-italyan-ekip-hazirlik--macinda-23-gol-atti--1085855976.html
Lazio durmak bilmedi: İtalyan ekip hazırlık maçında 23 gol attı
Lazio durmak bilmedi: İtalyan ekip hazırlık maçında 23 gol attı
Sputnik Türkiye
Lazio, Amatör ligden Auronzo ile yaptığı maçtan 23-0 galip ayrıldı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T21:08+0300
2024-07-14T21:08+0300
2024-07-14T21:08+0300
spor
lazio
italya
italya 1. futbol ligi (serie a)
italya futbol federasyonu (figc)
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085855823_0:200:1210:881_1920x0_80_0_0_b1610321bdc4731f6b65e8dda356b4e0.jpg
Serie A ekibi Lazio, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Auronzo ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sahadan 23-0 galip ayrıldı. Lazio’nun gollerini Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (2), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2) kaydetti.Auronzo, İtalya’nın amatör liglerinde mücadele eden bir takım olarak Lazio ile sezon öncesi hazırlık kampında maç oynamayı kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/fenerbahcede-jose-mourinhodan-emre-mora-sert-uyari-takim-oyununda-hic-yoksun-1085850002.html
lazio
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0e/1085855823_0:86:1210:994_1920x0_80_0_0_71aab1fef3a7c2dcc4bd1563cf9d098b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
lazio, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), italya futbol federasyonu (figc), futbol
lazio, italya, italya 1. futbol ligi (serie a), italya futbol federasyonu (figc), futbol
Lazio durmak bilmedi: İtalyan ekip hazırlık maçında 23 gol attı
Lazio, Amatör ligden Auronzo ile yaptığı maçtan 23-0 galip ayrıldı.
Serie A ekibi Lazio, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Auronzo ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçında sahadan 23-0 galip ayrıldı. Lazio’nun gollerini Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (2), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Dele-Bashiru (2), Basic, Noslin (2) ve Akpa Akpro (2) kaydetti.
Auronzo, İtalya’nın amatör liglerinde mücadele eden bir takım olarak Lazio ile sezon öncesi hazırlık kampında maç oynamayı kabul etmişti.