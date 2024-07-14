https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/fenerbahcede-jose-mourinhodan-emre-mora-sert-uyari-takim-oyununda-hic-yoksun-1085850002.html
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Emre Mor'a sert uyarı: 'Takım oyununda hiç yoksun'
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Emre Mor'a sert uyarı: 'Takım oyununda hiç yoksun'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Emre Mor'a sert çıktığı öğrenildi. Portekizli teknik direktörün, yıldız isimle yaptığı konuşma ortaya çıktı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T14:35+0300
2024-07-14T14:35+0300
2024-07-14T14:35+0300
spor
emre mor
jose mourinho
fenerbahçe
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Avusturya kampını noktalayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Emre Mor'a ciddi bir uyarıda bulunduğu kaydedildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Emre Mor'un bireysel oyuna yönelik davranışları sebebiyle sert çıktığı aktarıldı. Haber Global'in haberine göre; Jose Mourinho'nun Emre Mor ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı vurgulandı:Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun bireysel oyun düşüncesi sebebiyle eleştirdiği Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mourinho-bizzat-gorustu-dunya-yildizi-arkadaslarina-veda-etti-fenerbahceyegeliyor-1085685633.html
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emre mor, jose mourinho, fenerbahçe
emre mor, jose mourinho, fenerbahçe
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Emre Mor'a sert uyarı: 'Takım oyununda hiç yoksun'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Emre Mor'a sert çıktığı öğrenildi. Portekizli teknik direktörün, yıldız isimle yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Avusturya kampını noktalayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Emre Mor'a ciddi bir uyarıda bulunduğu kaydedildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Emre Mor'un bireysel oyuna yönelik davranışları sebebiyle sert çıktığı aktarıldı. Haber Global'in haberine göre; Jose Mourinho'nun Emre Mor ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı vurgulandı:
"Takım oyununda hiç yoksun. Topu aldığın zaman etrafını hiç görmüyorsun. Bireysel yeteneklerin çok üst düzey ama böyle gidersen üst düzey futbolcu olamazsın, oyun bundan ibaret değil."
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun bireysel oyun düşüncesi sebebiyle eleştirdiği Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı.