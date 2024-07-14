https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/fenerbahcede-jose-mourinhodan-emre-mora-sert-uyari-takim-oyununda-hic-yoksun-1085850002.html

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Emre Mor'a sert uyarı: 'Takım oyununda hiç yoksun'

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Emre Mor'a sert uyarı: 'Takım oyununda hiç yoksun'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Emre Mor'a sert çıktığı öğrenildi. Portekizli teknik direktörün, yıldız isimle yaptığı konuşma ortaya çıktı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T14:35+0300

2024-07-14T14:35+0300

2024-07-14T14:35+0300

spor

emre mor

jose mourinho

fenerbahçe

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Avusturya kampını noktalayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Emre Mor'a ciddi bir uyarıda bulunduğu kaydedildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Emre Mor'un bireysel oyuna yönelik davranışları sebebiyle sert çıktığı aktarıldı. Haber Global'in haberine göre; Jose Mourinho'nun Emre Mor ile yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandığı vurgulandı:Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun bireysel oyun düşüncesi sebebiyle eleştirdiği Emre Mor'un geleceği henüz netlik kazanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/mourinho-bizzat-gorustu-dunya-yildizi-arkadaslarina-veda-etti-fenerbahceyegeliyor-1085685633.html

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emre mor, jose mourinho, fenerbahçe