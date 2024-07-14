Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Giresun'da hissedildi

SESLİ HABER Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor 07:04 3 dk

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER Türkiye neyi takip etti? 07:31 11 dk

SESLİ HABER Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı 07:50 2 dk

SESLİ HABER Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı 08:05 1 dk

SESLİ HABER Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu 08:17 2 dk

SESLİ HABER Türkiye o listede 18. sırada 08:31 2 dk

SESLİ HABER Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı 08:45 2 dk

SESLİ HABER Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var 09:04 1 dk

ÖZEL HABER Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri 09:17 19 dk

SESLİ HABER 3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada 09:48 2 dk

SESLİ HABER İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz 10:05 2 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 11:00 5 dk

SESLİ HABER Rus uzmanlar, ileri teknoloji Batı füzesini inceledi 11:09 3 dk

SESLİ HABER NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı 11:22 4 dk

SESLİ HABER 'Epsom tuzu' mucizesi nedir? 11:38 5 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 12:00 5 dk

SESLİ HABER 'Bunlar doğal deyip yemeyin' 12:09 2 dk

SESLİ HABER Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor 12:19 3 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 13:00 5 dk

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 13:05 114 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 15:00 5 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 16:00 5 dk

ÖZEL HABER A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası 16:10 8 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 17:00 5 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 18:00 5 dk

ÖZEL HABER Türkiye'nin turizm rotası 19:04 54 dk

ÖZEL HABER Türkiye’nin plaj haritası 20:03 39 dk

ÖZEL HABER Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları 21:04 12 dk

SESLİ HABER 'Epsom tuzu' mucizesi nedir? 09:04 5 dk

SESLİ HABER Aşırı sıcaklardan ‘yanan’ köprüyü itfaiye soğuttu 09:14 2 dk

EN ÇOK OKUNAN 5 HABER Türkiye neyi takip etti? 09:24 11 dk

SESLİ HABER Donald Trump, Biden'ın neden adaylıktan çekilmediğini açıkladı 09:49 2 dk

ÖZEL HABER Türkiye'nin turizm rotası 10:03 54 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 11:00 5 dk

ÖZEL HABER Türkiye’nin plaj haritası 11:09 39 dk

SESLİ HABER 'Bunlar doğal deyip yemeyin' 11:54 2 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 12:00 5 dk

SESLİ HABER 3 çocuklu aileler için 17 bin TL'lik destek masada 12:09 2 dk

SESLİ HABER İspanya'da turizm karşıtı eylemlere ilişkin açıklama: Kınıyoruz 12:19 2 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 13:00 5 dk

HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 13:05 115 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 15:00 1 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 16:00 1 dk

GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm 16:01 51 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 17:00 1 dk

GÜNDEM DIŞI Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm 17:01 54 dk

HABERLER Saat başı başlıkları 18:00 1 dk

SESLİ HABER Geçen yılın en iyi takımları açıklandı: Listede iki Türk takımı var 18:11 1 dk

SESLİ HABER Hint uzman: ABD'nin dünyadaki etkisi azaldı 18:19 2 dk

SESLİ HABER Rus istihbaratı: ABD o ülkede darbe planlıyor 18:46 3 dk

ÖZEL HABER Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli 19:04 18 dk

SESLİ HABER NATO’nun Nazi generalleriyle dolu 75 yılı 19:32 4 dk

SESLİ HABER Tarihin en büyük hacker sızıntılarından biri: 10 milyar şifre yayınlandı 19:47 1 dk

ÖZEL HABER Özel’in çağrısının hatırlattıkları: Türkiye’nin unutulmayan protestoları 20:03 12 dk

SESLİ HABER Türkiye o listede 18. sırada 20:22 2 dk

ÖZEL HABER Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri 20:30 19 dk

SESLİ HABER Rus uzman: NATO'nun kararları orada alınıyor 21:04 3 dk

SESLİ HABER Resmi Gazete'de yayınlandı: 'Şehitlik yönetmeliğinde' değişiklik 21:18 2 dk