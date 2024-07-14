https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/karadenizde-39-buyuklugunde-deprem-giresunda-hissedildi-1085849695.html
Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Giresun'da hissedildi
Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Giresun'da hissedildi
Sputnik Türkiye
Karadeniz'de saat 12.23'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Giresun açıklarında 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T13:49+0300
2024-07-14T13:49+0300
2024-07-14T13:49+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
türkiye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
karadeniz, son dakika
Karadeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem: Giresun'da hissedildi
Ayrıntılar geliyor
Karadeniz'de saat 12.23'te deprem meydana geldi. Merkez üssü Giresun açıklarında 9.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.9 olduğu belirtildi.