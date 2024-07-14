https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/israilden-suriyeye-yeni-saldiri-1085844691.html

İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı

İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı

Sputnik Türkiye

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, saldırılarda bir Suriye askerinin öldüğü, üç askerin de yaralandığı açıklandı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

suriye

suriye ordusu

suriye hükümeti

iran

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Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberinde de "Hava savunma sistemlerimiz, Şam'ın semalarında düşman hedeflere karşılık veriyor" ifadesi kullanıldı.Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'daki Kefersuse bölgesinde birden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.Hedef alınan yerde patlama seslerinin duyulduğu ve yangının çıktığı belirtildi.Saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.Şam'daki Kefersuse bölgesinde, İran destekli grupların olduğu biliniyor.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/turkiyenin-normallesme-cagrilarina-iliskin-suriye-disisleri-bakanligindan-aciklama--1085837507.html

israil

suriye

iran

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, iran