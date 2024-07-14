https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/israilden-suriyeye-yeni-saldiri-1085844691.html
İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı
İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı
Sputnik Türkiye
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, saldırılarda bir Suriye askerinin öldüğü, üç askerin de yaralandığı açıklandı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T10:17+0300
2024-07-14T10:17+0300
2024-07-14T10:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
suriye
suriye ordusu
suriye hükümeti
iran
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Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberinde de "Hava savunma sistemlerimiz, Şam'ın semalarında düşman hedeflere karşılık veriyor" ifadesi kullanıldı.Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'daki Kefersuse bölgesinde birden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.Hedef alınan yerde patlama seslerinin duyulduğu ve yangının çıktığı belirtildi.Saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.Şam'daki Kefersuse bölgesinde, İran destekli grupların olduğu biliniyor.İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/turkiyenin-normallesme-cagrilarina-iliskin-suriye-disisleri-bakanligindan-aciklama--1085837507.html
israil
suriye
iran
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, iran
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), suriye, suriye ordusu, suriye hükümeti, iran
İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı
10:17 14.07.2024 (güncellendi: 10:20 14.07.2024)
İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, saldırılarda bir Suriye askerinin öldüğü, üç askerin de yaralandığı açıklandı.
Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberinde de "Hava savunma sistemlerimiz, Şam'ın semalarında düşman hedeflere karşılık veriyor" ifadesi kullanıldı.
Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının, Şam'daki Kefersuse bölgesinde birden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.
Hedef alınan yerde patlama seslerinin duyulduğu ve yangının çıktığı belirtildi.
Saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
Şam'daki Kefersuse bölgesinde, İran destekli grupların olduğu biliniyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.