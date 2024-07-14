https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/ispanyanin-genc-yildizi-yamal-peleyi-de-geride-birakti-1085858204.html
İspanya'nın genç yıldızı Yamal, Pele'yi de geride bıraktı
İspanya'nın genç yıldızı Yamal, Pele'yi de geride bıraktı
Sputnik Türkiye
İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, Pele'yi geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu oldu. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T23:25+0300
2024-07-14T23:25+0300
2024-07-14T23:25+0300
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avrupa futbol şampiyonası
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EURO 2024 finalinde İngiltere karşısında İspanya formasıyla sahaya çıkan Lamine Yamal, bir rekora daha imza attıGenç yıldız, 1958 Dünya Kupası finalinde forma giyen Pele'yi (17 yıl, 249 gün) geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu (17 yıl 1 gün) oldu.İspanya formasıyla EURO 2024'te 6 resmi maça çıkan Yamal, bu mücadelelerde 3 asist yapıp, 1 gollük katkı sağladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/alexli-antalyaspor-ilk-hazirlik-macina-rus-takimi-ile-cikti-togliatti-3-2-galip-geldi--1085857411.html
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yamal, ispanya, avrupa futbol şampiyonası, pele, futbol
yamal, ispanya, avrupa futbol şampiyonası, pele, futbol
İspanya'nın genç yıldızı Yamal, Pele'yi de geride bıraktı
İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, Pele'yi geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu oldu.
EURO 2024 finalinde İngiltere karşısında İspanya formasıyla sahaya çıkan Lamine Yamal, bir rekora daha imza attı
Genç yıldız, 1958 Dünya Kupası finalinde forma giyen Pele'yi (17 yıl, 249 gün) geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu (17 yıl 1 gün) oldu.
İspanya formasıyla EURO 2024'te 6 resmi maça çıkan Yamal, bu mücadelelerde 3 asist yapıp, 1 gollük katkı sağladı.