https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/ispanyanin-genc-yildizi-yamal-peleyi-de-geride-birakti-1085858204.html

İspanya'nın genç yıldızı Yamal, Pele'yi de geride bıraktı

İspanya'nın genç yıldızı Yamal, Pele'yi de geride bıraktı

Sputnik Türkiye

İspanya'nın yıldızı Lamine Yamal, Pele'yi geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu oldu. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T23:25+0300

2024-07-14T23:25+0300

2024-07-14T23:25+0300

spor

yamal

ispanya

avrupa futbol şampiyonası

pele

futbol

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EURO 2024 finalinde İngiltere karşısında İspanya formasıyla sahaya çıkan Lamine Yamal, bir rekora daha imza attıGenç yıldız, 1958 Dünya Kupası finalinde forma giyen Pele'yi (17 yıl, 249 gün) geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu (17 yıl 1 gün) oldu.İspanya formasıyla EURO 2024'te 6 resmi maça çıkan Yamal, bu mücadelelerde 3 asist yapıp, 1 gollük katkı sağladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/alexli-antalyaspor-ilk-hazirlik-macina-rus-takimi-ile-cikti-togliatti-3-2-galip-geldi--1085857411.html

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yamal, ispanya, avrupa futbol şampiyonası, pele, futbol