https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/iranli-uzman-trumpa-yonelik-suikast-amerikan-guvenlik-servislerinin-yetersizliginin-sonucudur-1085854800.html
İranlı uzman: Trump’a yönelik suikast Amerikan güvenlik servislerinin yetersizliğinin sonucudur
İranlı uzman: Trump’a yönelik suikast Amerikan güvenlik servislerinin yetersizliğinin sonucudur
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Trump’a yönelik suikast girişimini yorumlayan İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Abşenas, bu eylemin Amerikan güvenlik servislerinin... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T19:06+0300
2024-07-14T19:06+0300
2024-07-14T19:12+0300
görüş
abd
donald trump
suikast
suikast girişimi
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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e demecinde Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Amerikalı politikacıların onlarca yıldır ABD’de olup biten her şeyden Rusya, İran ve Çin’i suçladıklarına dikkat çeken Abşenas, “Ancak bu sefer bunu başarmaları pek mümkün görünmüyor. Eski Başkan Trump’a yönelik suikast girişiminin Amerikan güvenlik servislerinin yetersizliğinin sonucu olduğuna dair şüphe yok” diye konuştu.İranlı uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rus-vekil-seremet-trump-icin-kennedynin-kaderi-hazirlaniyordu-1085850242.html
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abd, donald trump, suikast, suikast girişimi
abd, donald trump, suikast, suikast girişimi
İranlı uzman: Trump’a yönelik suikast Amerikan güvenlik servislerinin yetersizliğinin sonucudur
19:06 14.07.2024 (güncellendi: 19:12 14.07.2024)
Eski ABD Başkanı Trump’a yönelik suikast girişimini yorumlayan İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Abşenas, bu eylemin Amerikan güvenlik servislerinin yetersizliğinin bir sonucu olduğuna şüphe olmadığını vurguladı.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e demecinde Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Amerikalı politikacıların onlarca yıldır ABD’de olup biten her şeyden Rusya, İran ve Çin’i suçladıklarına dikkat çeken Abşenas, “Ancak bu sefer bunu başarmaları pek mümkün görünmüyor. Eski Başkan Trump’a yönelik suikast girişiminin Amerikan güvenlik servislerinin yetersizliğinin sonucu olduğuna dair şüphe yok” diye konuştu.
İranlı uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Amerikan toplumunda bir çatlağın olduğu açıkça ortada. Eğer Trump gerçekten öldürülmüş olsaydı, bu tam teşekküllü bir iç savaşa dönüşebilirdi. Ülke içindeki anlaşmazlıklar o kadar güçlü ki, siyasi güçler muhalifleri fiziksel olarak ortadan kaldırmaya da hazır.