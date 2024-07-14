https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/iranli-uzman-trumpa-yonelik-suikast-amerikan-guvenlik-servislerinin-yetersizliginin-sonucudur-1085854800.html

İranlı uzman: Trump’a yönelik suikast Amerikan güvenlik servislerinin yetersizliğinin sonucudur

İranlı uzman: Trump’a yönelik suikast Amerikan güvenlik servislerinin yetersizliğinin sonucudur

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Trump’a yönelik suikast girişimini yorumlayan İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Abşenas, bu eylemin Amerikan güvenlik servislerinin... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T19:06+0300

2024-07-14T19:06+0300

2024-07-14T19:12+0300

görüş

abd

donald trump

suikast

suikast girişimi

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İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e demecinde Eski ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Amerikalı politikacıların onlarca yıldır ABD’de olup biten her şeyden Rusya, İran ve Çin’i suçladıklarına dikkat çeken Abşenas, “Ancak bu sefer bunu başarmaları pek mümkün görünmüyor. Eski Başkan Trump’a yönelik suikast girişiminin Amerikan güvenlik servislerinin yetersizliğinin sonucu olduğuna dair şüphe yok” diye konuştu.İranlı uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/rus-vekil-seremet-trump-icin-kennedynin-kaderi-hazirlaniyordu-1085850242.html

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abd, donald trump, suikast, suikast girişimi