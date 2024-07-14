https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/helallik-istemisti-riskli-ameliyat-sonrasi-ibrahim-tatlisesten-ilk-fotograf-1085845030.html

Helallik istemişti: Riskli ameliyat sonrası İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf

Helallik istemişti: Riskli ameliyat sonrası İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf

Sputnik Türkiye

Geçen akşam Harbiye Açık Hava’daki konserinde kalp ameliyatı olacağını açıklayarak helallik isteyen Usta şarkıcı İbrahim Tatlıses'ten ilk fotoğraf geldi. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T10:29+0300

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2024-07-14T10:29+0300

yaşam

ibrahim tatlıses

erol köse

kalp krizi

ameliyat

kalp

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İbrahim Tatlıses önceki gün ameliyat oldu. Anjiyo yapılan Tatlıses’in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi.Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı.Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi. İbrahim Tatlıses’in ise birkaç güne taburcu olacağı öğrenildi.'Kalp krizinden kurtuldu'Erol Köse, İbrahim Tatlıses’i ziyaret ettiği sırada kendisini kontrol ettirdiğini ve kalp krizinden kurtulduğunu açıkladı:İbrahim Tatlıses’i ziyaret eden Aydemir Akbaş ise “Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum” dedi.Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada bir paylaşımda bulundu ve "Dualarım seninle babacığım" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/uzman-genc-yasta-olumlere-karsi-uyardi-kalp-krizi-vakalarinin-sebebi-kovid-19-olabilir-1085822283.html

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ibrahim tatlıses, erol köse, kalp krizi, ameliyat, kalp