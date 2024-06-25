https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/hamas-rusya-gazze-seridinde-ateskesin-garantoru-olmali-1085194778.html
Hamas: Rusya Gazze Şeridi'nde ateşkesin garantörü olmalı
Hamas: Rusya Gazze Şeridi'nde ateşkesin garantörü olmalı
Sputnik Türkiye
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Filistinli Hamas hareketinin Gazze Şeridi'nde ateşkesin garantörünün Rusya olması gerektiği konusundaki... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T10:20+0300
2024-06-25T10:20+0300
2024-06-25T10:20+0300
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Sputnik’e demeç veren Ebu Merzuk, hareketin Gazze Şeridi'nde ateşkesin garantörünün Rusya olması gerektiğine inandığını kaydettiği konuşmasının devamında, “Biz hala Rusya'nın böyle bir ateşkes anlaşmasının garantörü olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz. Çünkü ABD'nin İsrail'in tarafında olduğu ve tutumunun saf olmadığı aşikar. Rusya'nın pozisyonu daha adil, tüm taraflar için daha kabul edilebilir ve bu yönde hareket etmeye hazır” ifadelerini kullandı.ABD hegemonyasına ve Filistin meselesi üzerindeki tek taraflı etkisine son vermek istediklerini dile getiren Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı, hareketin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Filistinli gruplar arasında birleşik bir hükümet kurulmasına ilişkin yeni bir toplantı düzenlemeyi planladığını iddia ettiğini ve böyle bir toplantının zamanlamasına ilişkin netliğin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Rusya ziyaretinden sonra ortaya çıkmasını beklediğini aktardı.Şubat sonunda Moskova'da Filistinli gruplar arasında bir toplantı düzenlenmiş, toplantıda taraflar yeni bir birleşik hükümetin kurulmasının yanı sıra Gazze'nin çatışma sonrası ‘yeniden yapılandırılması’ sorununu da ele almıştı.Sputnik’e verdiği demecini, “Mezheplerin değil, ulusal ve vatansever güçlerin yer alacağı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün temsilcilerinin bulunacağı, ancak tüm Filistinlileri temsil edeceği ve diğer Filistinli grupların temsilcilerinin de yer alacağı birleşik bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz” sözleriyle sürdüren Ebu Merzuk, Rusya’nın Filistinlileri uzlaştırmak ve birleştirmek amacıyla Filistinli grupların temsilcilerini Moskova'ya davet ederek çok önemli bir adım attığının altını çizdi.Moskova’daki görüşmelerin sonuçlarını değerlendiren Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı, “Ancak ne yazık ki Moskova'da tüm taraf temsilcilerinin mutabık kaldığı bir belge üzerinde anlaşıp imzaladıktan sonra, Abbas yetkilileri, tek taraflı bir karar alarak Muhammed Mustafa başkanlığında yeni bir hükümet kurdu. Şimdi müzakerelere devam etmek için Rusya'dan bir davetin geleceği bir sonraki toplantıyı bekliyoruz” diye konuştu.Böyle bir toplantının zamanlaması hakkındaki soruyu yanıtlayan Ebu Merzuk, Rus tarafının yeni bir toplantı düzenlemeye çalıştığını bildiklerini kaydederken, “Abbas'ın Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor ve büyük olasılıkla bu konu daha ileri adımlar için görüşülecek. Bu toplantının gerçekleşmesini umuyoruz ve bu, yeni hükümette halkı ve siyasi partileri birleştirmek için tek seçenektir" diyerek sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/haniye-hamasi-kuvay-i-milliyeye-benzeten-aciklama-bizim-ve-filistin-halki-icin-ovunc-kaynagidir-1082984950.html
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hamas, hamas hareketi, filistin, israil-filistin, filistin yönetimi, filistin sorunu, rusya, moskova
Hamas: Rusya Gazze Şeridi'nde ateşkesin garantörü olmalı
Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Filistinli Hamas hareketinin Gazze Şeridi'nde ateşkesin garantörünün Rusya olması gerektiği konusundaki ısrarını sürdürdüğünü söyledi.
Sputnik’e demeç veren Ebu Merzuk, hareketin Gazze Şeridi'nde ateşkesin garantörünün Rusya olması gerektiğine inandığını kaydettiği konuşmasının devamında, “Biz hala Rusya'nın böyle bir ateşkes anlaşmasının garantörü olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz. Çünkü ABD'nin İsrail'in tarafında olduğu ve tutumunun saf olmadığı aşikar. Rusya'nın pozisyonu daha adil, tüm taraflar için daha kabul edilebilir ve bu yönde hareket etmeye hazır” ifadelerini kullandı.
ABD hegemonyasına ve Filistin meselesi üzerindeki tek taraflı etkisine son vermek istediklerini dile getiren Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı, hareketin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Filistinli gruplar arasında birleşik bir hükümet kurulmasına ilişkin yeni bir toplantı düzenlemeyi planladığını iddia ettiğini ve böyle bir toplantının zamanlamasına ilişkin netliğin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Rusya ziyaretinden sonra ortaya çıkmasını beklediğini aktardı.
Şubat sonunda Moskova'da Filistinli gruplar arasında bir toplantı düzenlenmiş, toplantıda taraflar yeni bir birleşik hükümetin kurulmasının yanı sıra Gazze'nin çatışma sonrası ‘yeniden yapılandırılması’ sorununu da ele almıştı.
Sputnik’e verdiği demecini, “Mezheplerin değil, ulusal ve vatansever güçlerin yer alacağı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün temsilcilerinin bulunacağı, ancak tüm Filistinlileri temsil edeceği ve diğer Filistinli grupların temsilcilerinin de yer alacağı birleşik bir hükümetin kurulmasını destekliyoruz” sözleriyle sürdüren Ebu Merzuk, Rusya’nın Filistinlileri uzlaştırmak ve birleştirmek amacıyla Filistinli grupların temsilcilerini Moskova'ya davet ederek çok önemli bir adım attığının altını çizdi.
Moskova’daki görüşmelerin sonuçlarını değerlendiren Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı, “Ancak ne yazık ki Moskova'da tüm taraf temsilcilerinin mutabık kaldığı bir belge üzerinde anlaşıp imzaladıktan sonra, Abbas yetkilileri, tek taraflı bir karar alarak Muhammed Mustafa başkanlığında yeni bir hükümet kurdu. Şimdi müzakerelere devam etmek için Rusya'dan bir davetin geleceği bir sonraki toplantıyı bekliyoruz” diye konuştu.
Böyle bir toplantının zamanlaması hakkındaki soruyu yanıtlayan Ebu Merzuk, Rus tarafının yeni bir toplantı düzenlemeye çalıştığını bildiklerini kaydederken, “Abbas'ın Moskova'yı ziyaret etmesi bekleniyor ve büyük olasılıkla bu konu daha ileri adımlar için görüşülecek. Bu toplantının gerçekleşmesini umuyoruz ve bu, yeni hükümette halkı ve siyasi partileri birleştirmek için tek seçenektir" diyerek sözlerini tamamladı.