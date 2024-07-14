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EURO 2024 final günü: İspanya-İngiltere maçı saat kaçta?

EURO 2024 final günü: İspanya-İngiltere maçı saat kaçta?

Sputnik Türkiye

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya ile İngiltere finalde karşı karşıya gelecek. İspanya, Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü, İngiltere ise ilk... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T11:10+0300

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya-İngiltere maçı saat kaçta?Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile İngiltere'nın karşı karşıya geleceği mücadele bugün oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.İspanya-İngiltere maçı hakemi kim?Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, finale tüm maçlarını kazanarak geldi.İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. İspanyollar yarı finalde de Fransa'yı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.Teknik direktör Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale çıktı.İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı. İngilizler, yarı finalde de Hollanda'yı 90+1. dakikada Watkins'in attığı golle 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu.İspanya'da hedef 4. kez şampiyonlukTurnuvada İspanya dördüncü, İngiltere ilk şampiyonluğunu elde etmeyi amaçlıyor.Kazandığı 3 şampiyonlukla Almanya ile turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken, 1984'te ise ikinci oldu. İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu da kırmayı hedefliyor.Üst üste ikinci kez finalde mücadele edecek İngiltere, tarihindeki ilk şampiyonluk için sahaya çıkacak. İngilizler, EURO 2020'de Londra'da oynanan final maçında İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.İspanya-İngiltere maçı muhtemel 11lrinde kimler var?İspanya Muhtemel 11: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Morata, Williamsİngiltere Muhtemel 11: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane

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