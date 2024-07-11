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İngiltere, Hollanda'yı 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu
İngiltere, Hollanda'yı 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İngiltere, Hollanda'yı 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
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ingiltere
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2024 avrupa futbol şampiyonası (euro 2024)
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Yarı Final karşılaşmasında İngiltere, Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile İngiltere, yarı finalde karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer'in düdük çaldığı müsabaka BVB Dortmund Stadyumu'nda oynandı. 7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Xavi Simons'un şık vuruşunda Hollanda 1-0 öne geçti. 16. dakikada İngiltere'nin atağında ceza sahası içinde Harry Kane'e yapılan faulün ardından VAR uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi. 18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Harry Kane topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol için birçok pozisyona girdi. Mücadelenin eşitlikle sona ereceği tahmin edilirken, 90+1. dakikada Cole Palmer'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ollie Watkins, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Bu sonuçla İngiltere, adını finale yazdırdı. İngiltere ile İspanya pazar günü saat 22.00'de finalde kozlarını paylaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240706/ingiltere-euro-2024te-yari-finalde-turkiye---hollanda-macinin-galibi-ingilizlerle-oynayacak-1085609045.html
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ispanya, almanya, ingiltere, hollanda, 2024 avrupa futbol şampiyonası (euro 2024)
ispanya, almanya, ingiltere, hollanda, 2024 avrupa futbol şampiyonası (euro 2024)

İngiltere, Hollanda'yı 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu

00:03 11.07.2024 (güncellendi: 00:09 11.07.2024)
© İHA / Georgi Licovskiİngiltere, Hollanda
İngiltere, Hollanda - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© İHA / Georgi Licovski
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İngiltere, Hollanda'yı 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Yarı Final karşılaşmasında İngiltere, Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile İngiltere, yarı finalde karşı karşıya geldi.
Alman hakem Felix Zwayer'in düdük çaldığı müsabaka BVB Dortmund Stadyumu'nda oynandı. 7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Xavi Simons'un şık vuruşunda Hollanda 1-0 öne geçti.
16. dakikada İngiltere'nin atağında ceza sahası içinde Harry Kane'e yapılan faulün ardından VAR uyarısıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada beyaz noktanın başına geçen Harry Kane topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da gol için birçok pozisyona girdi. Mücadelenin eşitlikle sona ereceği tahmin edilirken, 90+1. dakikada Cole Palmer'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ollie Watkins, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi.
Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Bu sonuçla İngiltere, adını finale yazdırdı. İngiltere ile İspanya pazar günü saat 22.00'de finalde kozlarını paylaşacak.
İngiltere - İsviçre - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2024
SPOR
İngiltere EURO 2024'te yarı finalde
6 Temmuz, 21:59
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