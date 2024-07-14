Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyorum

© AA / İsa Terli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi 12. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 6. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.