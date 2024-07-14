Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'a yönelik suikast girişimini kınıyorum
10:48 14.07.2024 (güncellendi: 11:08 14.07.2024)
© AA / İsa TerliCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi 12. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 6. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
© AA / İsa Terli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD’nin 45’inci Başkanı ve başkan adayı Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD Başkan adayı Donald Trump'a yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;
"ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum. Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "
ABD’nin 45’inci Başkanı ve Başkan Adayı Sayın Donald Trump’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 14, 2024
Sayın Trump’a, ailesine ve sevenlerine en içten geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.…