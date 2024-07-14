https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/berlinde-terorist-israil-sloganlarina-polisten-sert-mudahale-bircok-kisi-gozaltina-alindi--1085839466.html
Berlin'de 'Terörist İsrail' sloganlarına polisten sert müdahale: Birçok kişi gözaltına alındı
Berlin'de 'Terörist İsrail' sloganlarına polisten sert müdahale: Birçok kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Berlin'de Filistin'e destek eyleminde birçok protestocu polisin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T00:30+0300
2024-07-14T00:30+0300
2024-07-14T00:30+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için 1000’den fazla eylemci, Berlin’in Steglitz Belediyesi önünde toplandı.Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, “Ateşkes şimdi”, “Gazze’de soykırımı durdurun” ve “Gazze’nin gıdaya, barışa ve adalete ihtiyacı var” yazılı posterler taşıdı. “Cinayeti, savaşı ve soykırımı durdurun”, “Alman medyası yalan söylüyor, kışkırtıyor ve aldatıyor” ve “Terörist İsrail” gibi sloganlar atıldı.Yürüyüş sırasında polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Innsbrucker Platz Meydanı’na gelindiğinde polis müdahale ederek yürüyüşü sonlandırmak istedi. Bu noktada tekrar yaşanan arbedede çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Gösteride en az 6 eylemci yaralanırken, yaralılara olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.
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berlin, almanya, nebil isra, israil-filistin, israil
berlin, almanya, nebil isra, israil-filistin, israil
Berlin'de 'Terörist İsrail' sloganlarına polisten sert müdahale: Birçok kişi gözaltına alındı
Berlin'de Filistin'e destek eyleminde birçok protestocu polisin sert müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek eyleminde çok sayıda gösterici gözaltına alındı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin ile dayanışma göstermek için 1000’den fazla eylemci, Berlin’in Steglitz Belediyesi önünde toplandı.
Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, “Ateşkes şimdi”, “Gazze’de soykırımı durdurun” ve “Gazze’nin gıdaya, barışa ve adalete ihtiyacı var” yazılı posterler taşıdı. “Cinayeti, savaşı ve soykırımı durdurun”, “Alman medyası yalan söylüyor, kışkırtıyor ve aldatıyor” ve “Terörist İsrail” gibi sloganlar atıldı.
Yürüyüş sırasında polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Innsbrucker Platz Meydanı’na gelindiğinde polis müdahale ederek yürüyüşü sonlandırmak istedi. Bu noktada tekrar yaşanan arbedede çok sayıda gösterici gözaltına alındı. Gösteride en az 6 eylemci yaralanırken, yaralılara olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti.