https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/babasinin-bobregiyle-hayata-tutundu-esiyle-birlikte-kazada-oldu-1085840361.html

Babasının böbreğiyle hayata tutundu, eşiyle birlikte kazada öldü

Babasının böbreğiyle hayata tutundu, eşiyle birlikte kazada öldü

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Güney ilçesinde sepetli motosikletle 3 metre yükseklikten düşen çift hayatını kaybetti. Kazada ölen adamın bebekken yanlış tedavi yüzünden böbrek... 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T00:45+0300

2024-07-14T00:45+0300

2024-07-14T00:45+0300

türkiye

denizli

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Denizli'de belediyede çalışan Oktay Burkay (39), eşi Emine Burkay ile birlikte üç tekerlekli sepetli motosikletle evlerine doğru ilerlerken aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletin üzerindeki çift sert bir şekilde yere çarptı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Burkay çiftini ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Oktay Burkay ambulansta, eşi Emine Burkay ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Babasının verdiği böbrek ile hayata tutunuyorduMotosiklet kazasında hayatını kaybeden Oktay Burkay'ın bebekken yanlış tedavi nedeniyle böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babasının bağışıyla tekrar yaşama tutunduğu ortaya çıktı. Oktay Burkay'ın 6 aylıkken fıtık ameliyatı olduğu ve iddiaya göre yanlış tedaviden dolayı böbreklerinin iflas ettiği öğrenildi. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde iki ay boyunca diyaliz tedavisi gören Burkay'a babası Hasan Burkay'ın (56) böbreğini verdiği belirtildi. Oğlu sağlığına kavuştuğu için gözyaşlarına boğulan babanın, “O benim tek oğlum, ona canım feda” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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