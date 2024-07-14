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Babasının böbreğiyle hayata tutundu, eşiyle birlikte kazada öldü
Babasının böbreğiyle hayata tutundu, eşiyle birlikte kazada öldü
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Denizli'nin Güney ilçesinde sepetli motosikletle 3 metre yükseklikten düşen çift hayatını kaybetti. Kazada ölen adamın bebekken yanlış tedavi yüzünden böbrek... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T00:45+0300
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Denizli'de belediyede çalışan Oktay Burkay (39), eşi Emine Burkay ile birlikte üç tekerlekli sepetli motosikletle evlerine doğru ilerlerken aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletin üzerindeki çift sert bir şekilde yere çarptı. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Burkay çiftini ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Oktay Burkay ambulansta, eşi Emine Burkay ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Babasının verdiği böbrek ile hayata tutunuyorduMotosiklet kazasında hayatını kaybeden Oktay Burkay'ın bebekken yanlış tedavi nedeniyle böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babasının bağışıyla tekrar yaşama tutunduğu ortaya çıktı. Oktay Burkay'ın 6 aylıkken fıtık ameliyatı olduğu ve iddiaya göre yanlış tedaviden dolayı böbreklerinin iflas ettiği öğrenildi. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde iki ay boyunca diyaliz tedavisi gören Burkay'a babası Hasan Burkay'ın (56) böbreğini verdiği belirtildi. Oğlu sağlığına kavuştuğu için gözyaşlarına boğulan babanın, “O benim tek oğlum, ona canım feda” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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Babasının böbreğiyle hayata tutundu, eşiyle birlikte kazada öldü

00:45 14.07.2024
© SEMİH CAN YILMAZ-AW246378Kaza
Kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2024
© SEMİH CAN YILMAZ-AW246378
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Denizli'nin Güney ilçesinde sepetli motosikletle 3 metre yükseklikten düşen çift hayatını kaybetti. Kazada ölen adamın bebekken yanlış tedavi yüzünden böbrek hastası olduğu ve babasının 13 yıl önce yaptığı bağışla yaşama tutunduğu ortaya çıktı.
Denizli'de belediyede çalışan Oktay Burkay (39), eşi Emine Burkay ile birlikte üç tekerlekli sepetli motosikletle evlerine doğru ilerlerken aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Düşmenin etkisiyle motosikletin üzerindeki çift sert bir şekilde yere çarptı.
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Burkay çiftini ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık durumu ağır olan Oktay Burkay ambulansta, eşi Emine Burkay ise kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babasının verdiği böbrek ile hayata tutunuyordu

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Oktay Burkay'ın bebekken yanlış tedavi nedeniyle böbrek hastası olduğu ve 13 yıl önce babasının bağışıyla tekrar yaşama tutunduğu ortaya çıktı. Oktay Burkay'ın 6 aylıkken fıtık ameliyatı olduğu ve iddiaya göre yanlış tedaviden dolayı böbreklerinin iflas ettiği öğrenildi. 2011 yılında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde iki ay boyunca diyaliz tedavisi gören Burkay'a babası Hasan Burkay'ın (56) böbreğini verdiği belirtildi. Oğlu sağlığına kavuştuğu için gözyaşlarına boğulan babanın, “O benim tek oğlum, ona canım feda” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
İzmir'in Konak ilçesinde, yağmurda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz'in karşıya geçmek isterken akıma kapılarak düştüğü, bu sırada arkadaşı İnanç Öktemay'ın da yardım etmek isterken akıma kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, esnafın daha önce defalarca konuyu şikayet ettiği ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
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