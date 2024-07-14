https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/ahmet-hakan-iki-nedenle-baris-isteniyor-teroristana-gecit-vermemek-ve-siginmacilar-icin-1085844411.html

Ahmet Hakan: İki nedenle barış isteniyor; 'teröristan'a geçit vermemek ve sığınmacılar için

Ahmet Hakan: İki nedenle barış isteniyor; 'teröristan'a geçit vermemek ve sığınmacılar için

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, Türkiye'nin iki sebeple Esad ile barış istediğini söyledi ve bunları "'teröristan'a geçit vermemek ve sığınmacılar" olarak açıkladı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

esad

suriye

recep tayyip erdoğan

türkiye

öso

özgür suriye ordusu (öso)

ahmet hakan

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Suriye ile başlayan yeni süreci değerlendirdi.Ahmet Hakan, "Erdoğan, iki hafta önce bombayı patlattı: “Esad’la barış istiyoruz.” Ardından da yaptığı her açıklamada bu talebi dillendirmeye devam etti. Peki ama neden? Neden Türkiye, Esad’la barışmak istiyor? NATO Zirvesi nedeniyle gittiğim Washington’da bulduğum her fırsatta Türk yetkililerle görüşerek işte bu sorunun cevabını aradım. Yaptığım tüm temasların ardından çıkardığım sonuç şudur: Türkiye’nin Esad’la barışmak istemesinin iki temel nedeni var: BİRİNCİ NEDEN: Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın bir devletçik kurma çabasının önüne geçmek. Erdoğan’ın tabiriyle “teröristan” oluşumuna engel olmak. Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak. İKİNCİ NEDEN: Şu anda Türkiye’de 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacı var. Tamamının olmasa bile önemli bir kısmının Suriye’ye dönüşünü sağlamak istiyor Türkiye." diyerek görüşlerini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/cumhurbaskani-erdogandan-merih-demiral-ile-ilgili-aciklama-verilen-ceza-merihin-sahsina-degildir-1085618459.html

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esad, suriye, recep tayyip erdoğan, türkiye, öso, özgür suriye ordusu (öso), ahmet hakan