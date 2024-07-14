https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/adiyamanda-14-yasindaki-kiz-cocugu-kendini-asti-1085857721.html

Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı

Sputnik Türkiye

Adıyaman'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu kendini asarak hayatını son verdi. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T22:41+0300

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türkiye

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Adıyaman'da yaşayan B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı. Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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adıyaman, adıyaman valiliği, kız, kız çocuğu, ip