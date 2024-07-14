https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/adiyamanda-14-yasindaki-kiz-cocugu-kendini-asti-1085857721.html
Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı
Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu kendini asarak hayatını son verdi. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T22:41+0300
2024-07-14T22:41+0300
2024-07-14T22:41+0300
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kız çocuğu
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Adıyaman'da yaşayan B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı. Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/marmariste-tur-teknesi-alevler-icinde-kaldi--1085854687.html
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adıyaman, adıyaman valiliği, kız, kız çocuğu, ip
adıyaman, adıyaman valiliği, kız, kız çocuğu, ip
Adıyaman'da 14 yaşındaki kız çocuğu kendini astı
Adıyaman'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu kendini asarak hayatını son verdi.
Adıyaman'da yaşayan B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı. Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.