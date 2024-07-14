https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/abdli-eski-istihbaratci-ritter-abd-ile-rusya-arasinda-fuze-savasi-durumunda-washington-yenilir-1085856521.html
ABD’li eski istihbaratçı Ritter: ABD ile Rusya arasında füze savaşı durumunda Washington yenilir
ABD’li eski istihbaratçı Ritter: ABD ile Rusya arasında füze savaşı durumunda Washington yenilir
Sputnik Türkiye
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya ile ABD arasında olası bir füze düellosu durumunda Moskova’nın... 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T21:40+0300
2024-07-14T21:40+0300
2024-07-14T21:53+0300
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ABD’li eski istihbarat görevlisi Ritter, gazeteci Garland Nixon’a verdiği demeçte Rusya ile ABD arasında bir füze çatışmasının yaşanması durumunda Moskova’nın modern silahları sayesinde rakibini yenilgiye uğratacağını söyledi.Ritter, “ABD ile Rusya arasında bir füze savaşı patlak verirse Rusya kayıtsız şartsız kazanır, zira füzeleri moderndir, modern savaş için tasarlanmıştır. Bizde o türden silahlar yok. Ancak elbette bu tür silahları geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.ABD’li eski istihbaratçı, Amerikan askeri sanayi sektörünün ve ordusunun evrim geçirmediğine, 21. yüzyılda meydana gelecek yoğun çatışmalara uyumlu olmadığına dikkat çekti.Rusya, ABD’ye ve diğer NATO ülkelerine yönelik saldırgan planlarının bulunmadığına defalarca dikkat çekmişti. Aynı zamanda Kremlin, Kuzey Atlantik İttifakı’nın tam aksine yıkıcı ve saldırgan davrandığını ve çatışma için çabaladığını defalarca ifade etmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Sovyet sonrası coğrafyaya doğru genişlemeyi ve Rusya sınırları yakınında çatışmaları kışkırtmayı amaçladığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusya-ukraynaya-verilecek-yeni-patriot-sistemlerini-de-yok-edecek-1085541356.html
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scott ritter, abd, rusya, savaş
scott ritter, abd, rusya, savaş
ABD’li eski istihbaratçı Ritter: ABD ile Rusya arasında füze savaşı durumunda Washington yenilir
21:40 14.07.2024 (güncellendi: 21:53 14.07.2024)
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Rusya ile ABD arasında olası bir füze düellosu durumunda Moskova’nın modern silahları sayesinde galip geleceğini belirtti.
ABD’li eski istihbarat görevlisi Ritter, gazeteci Garland Nixon’a verdiği demeçte Rusya ile ABD arasında bir füze çatışmasının yaşanması durumunda Moskova’nın modern silahları sayesinde rakibini yenilgiye uğratacağını söyledi.
Ritter, “ABD ile Rusya arasında bir füze savaşı patlak verirse Rusya kayıtsız şartsız kazanır, zira füzeleri moderndir, modern savaş için tasarlanmıştır. Bizde o türden silahlar yok. Ancak elbette bu tür silahları geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
ABD’li eski istihbaratçı, Amerikan askeri sanayi sektörünün ve ordusunun evrim geçirmediğine, 21. yüzyılda meydana gelecek yoğun çatışmalara uyumlu olmadığına dikkat çekti.
Rusya, ABD’ye ve diğer NATO ülkelerine yönelik saldırgan planlarının bulunmadığına defalarca dikkat çekmişti. Aynı zamanda Kremlin, Kuzey Atlantik İttifakı’nın tam aksine yıkıcı ve saldırgan davrandığını ve çatışma için çabaladığını defalarca ifade etmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO’nun Sovyet sonrası coğrafyaya doğru genişlemeyi ve Rusya sınırları yakınında çatışmaları kışkırtmayı amaçladığını vurgulamıştı.