https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusya-ukraynaya-verilecek-yeni-patriot-sistemlerini-de-yok-edecek-1085541356.html

ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Rusya Ukrayna’ya verilecek yeni Patriot sistemlerini de yok edecek

ABD'li eski istihbaratçı Ritter: Rusya Ukrayna’ya verilecek yeni Patriot sistemlerini de yok edecek

Sputnik Türkiye

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Ukrayna'ya tedarik edilecek yeni Patriot sistemlerinin de Rus ordusu... 04.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-04T23:27+0300

2024-07-04T23:27+0300

2024-07-04T23:27+0300

dünya

scott ritter

abd deniz piyadeleri

istihbarat

ukrayna

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patriot

hava savunma sistemi

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rusya savunma bakanlığı

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Dialogue Works adlı Youtube kanalına demeç veren Ritter, Ukrayna'ya yeni Patriot hava savunma sistemleri tedarik etmenin hiçbir anlam ifade etmediğini, çünkü Rusya'nın daha önce yaptığı gibi bunları da yok edeceğini söyledi.Ritter, “Ukrayna'ya neden yeni Patriot bataryaları verme ihtiyacı duyulduğunu kendinize bir sorun. Kiev’e daha önce de Patriot vermemiş miydik? Onlara ne oldu? Yok edildiler. Yenilerine ne olacak dersiniz?” ifadelerini kullandı.Uzman, ABD’nin Ukrayna'ya yeni hava savunma sistemleri tedarik etmesinin, içlerinde onlara sağlam kalma olanağı sağlayacak ‘sihirli’ hiçbir şey olmayacağını vurguladı.Kiev'e verilen ilk Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın artık mevcut olmayan genel hava savunma sistemine entegre edildiklerini belirten Ritter, “Bir şemsiyeleri vardı, Ruslar tarafından yok edildi. Bu yüzden şimdi Patriot sistemlerini boş yere gönderiyorsunuz. Bu sistemler teslim edilebilir, ancak otonom olarakçalışacaklar. Bu nedenle Rusya, ABD'nin Kiev'e tedarik ettiği diğer tüm teçhizatlar gibi yeni hava savunma sistemlerini de kolaylıkla imha edecek." diye konuştu.Bahar aylarında Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da birkaç Amerikan Patriot hava savunma sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240704/ukraynanin-bir-hava-ussu-daha-iskender-kurbani-mig-29-savas-ucagi-yok-edildi-1085509981.html

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scott ritter, abd deniz piyadeleri, istihbarat, ukrayna, abd, patriot, hava savunma sistemi, rusya, rusya savunma bakanlığı, kiev