https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/abdde-4-kent-daha-15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gununu-tanidi-1085855287.html

ABD’de 4 Kent Daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdı

ABD’de 4 Kent Daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdı

Sputnik Türkiye

ABD'de 4 kent daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü'nü resmi olarak tanıdığını açıkladı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T19:52+0300

2024-07-14T19:52+0300

2024-07-14T19:53+0300

türkiye

15 temmuz

15 temmuz darbe girişimi

15 temmuz şehitler köprüsü

fetö

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abd

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ABD’nin Texas, Idaho, Ohio ve Georgia eyaletlerindeki bazı kentler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, Texas’ın başkenti Austin, Idaho’nun başkenti Boise, Ohio’daki Dayton ve Georgia’daki Columbus kentlerinin bu günü tanıdığı belirtildi.TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, “ABD’nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin geçen sene 15 Temmuz’u tanıdığını” hatırlatarak, “Türk-Amerikan toplumu olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Texas eyaletinin FETÖ’nün en fazla okuluna ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bu kararların önemi daha da artıyor.” dedi.Şahin, Türkiye ve ABD’nin uzun yıllardır NATO müttefiki olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO Zirvesi’nde olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.Washington ve Baltimore Belediyeleri, 14 Temmuz 2023’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıyan ilk yerler olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/etimesgut-belediyesi-tasarruf-tedbirleri-nedeniyle-15-temmuz-etkinliklerini-iptal-etti-1085724731.html

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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, fetö, fetö/pdy, abd