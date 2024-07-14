https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/abdde-4-kent-daha-15-temmuz-demokrasi-ve-milli-birlik-gununu-tanidi-1085855287.html
ABD’de 4 Kent Daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdı
ABD’de 4 Kent Daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdı
Sputnik Türkiye
ABD'de 4 kent daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü'nü resmi olarak tanıdığını açıkladı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T19:52+0300
2024-07-14T19:52+0300
2024-07-14T19:53+0300
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ABD’nin Texas, Idaho, Ohio ve Georgia eyaletlerindeki bazı kentler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, Texas’ın başkenti Austin, Idaho’nun başkenti Boise, Ohio’daki Dayton ve Georgia’daki Columbus kentlerinin bu günü tanıdığı belirtildi.TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, “ABD’nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin geçen sene 15 Temmuz’u tanıdığını” hatırlatarak, “Türk-Amerikan toplumu olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Texas eyaletinin FETÖ’nün en fazla okuluna ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bu kararların önemi daha da artıyor.” dedi.Şahin, Türkiye ve ABD’nin uzun yıllardır NATO müttefiki olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO Zirvesi’nde olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.Washington ve Baltimore Belediyeleri, 14 Temmuz 2023’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıyan ilk yerler olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/etimesgut-belediyesi-tasarruf-tedbirleri-nedeniyle-15-temmuz-etkinliklerini-iptal-etti-1085724731.html
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15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, fetö, fetö/pdy, abd
15 temmuz, 15 temmuz darbe girişimi, 15 temmuz şehitler köprüsü, fetö, fetö/pdy, abd
ABD’de 4 Kent Daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tanıdı
19:52 14.07.2024 (güncellendi: 19:53 14.07.2024)
ABD'de 4 kent daha 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü'nü resmi olarak tanıdığını açıkladı.
ABD’nin Texas, Idaho, Ohio ve Georgia eyaletlerindeki bazı kentler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıdı. Türk Amerikan Yönlendirme Komitesinden (TASC) yapılan açıklamada, Texas’ın başkenti Austin, Idaho’nun başkenti Boise, Ohio’daki Dayton ve Georgia’daki Columbus kentlerinin bu günü tanıdığı belirtildi.
TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, “ABD’nin başkenti Washington Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin geçen sene 15 Temmuz’u tanıdığını” hatırlatarak, “Türk-Amerikan toplumu olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Texas eyaletinin FETÖ’nün en fazla okuluna ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bu kararların önemi daha da artıyor.” dedi.
Şahin, Türkiye ve ABD’nin uzun yıllardır NATO müttefiki olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO Zirvesi’nde olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Washington ve Baltimore Belediyeleri, 14 Temmuz 2023’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü resmen tanıyan ilk yerler olmuştu.