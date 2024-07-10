https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/etimesgut-belediyesi-tasarruf-tedbirleri-nedeniyle-15-temmuz-etkinliklerini-iptal-etti-1085724731.html
Etimesgut Belediyesi, tasarruf tedbirleri nedeniyle 15 Temmuz etkinliklerini iptal etti
Etimesgut Belediyesi, tasarruf tedbirleri nedeniyle 15 Temmuz etkinliklerini iptal etti
Sputnik Türkiye
Etimesgut Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında 15 Temmuz için etkinlik yapılmamasına karar verdi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-10T11:28+0300
2024-07-10T11:28+0300
2024-07-10T11:28+0300
türkiye
etimesgut
tasarruf
tasarruf tedbirleri
15 temmuz
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Etimesgut Belediyesi tarafından alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak yapılan anma etkinlikleri iptal edildi. Tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararda şu ifadelere yer verildi:''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/tuik-acikladi-issizlik-mayis-ayinda-01-puan-azalarak-yuzde-84-oldu-1085721629.html
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etimesgut, tasarruf, tasarruf tedbirleri, 15 temmuz
etimesgut, tasarruf, tasarruf tedbirleri, 15 temmuz
Etimesgut Belediyesi, tasarruf tedbirleri nedeniyle 15 Temmuz etkinliklerini iptal etti
Etimesgut Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında 15 Temmuz için etkinlik yapılmamasına karar verdi.
Etimesgut Belediyesi tarafından alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak yapılan anma etkinlikleri iptal edildi.
Tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararda şu ifadelere yer verildi:
''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur."