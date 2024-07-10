https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/etimesgut-belediyesi-tasarruf-tedbirleri-nedeniyle-15-temmuz-etkinliklerini-iptal-etti-1085724731.html

Etimesgut Belediyesi, tasarruf tedbirleri nedeniyle 15 Temmuz etkinliklerini iptal etti

Etimesgut Belediyesi, tasarruf tedbirleri nedeniyle 15 Temmuz etkinliklerini iptal etti

Sputnik Türkiye

Etimesgut Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında 15 Temmuz için etkinlik yapılmamasına karar verdi. 10.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-10T11:28+0300

2024-07-10T11:28+0300

2024-07-10T11:28+0300

türkiye

etimesgut

tasarruf

tasarruf tedbirleri

15 temmuz

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Etimesgut Belediyesi tarafından alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak yapılan anma etkinlikleri iptal edildi. Tasarruf tedbirleri kapsamında alınan kararda şu ifadelere yer verildi:''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" ile ilgili olarak Valilik ve Kaymakamlık tarafından çeşitli etkinlikler düzenleneceğinden Belediyemizce herhangi bir etkinliğin yapılmayacağı Komisyonlarımızın 28/06/2024 tarih ve müşterek 22 sayılı raporu ile uygun görülmüş olup, Raporumuz Yüce Meclisin görüşüne arz olunur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240710/tuik-acikladi-issizlik-mayis-ayinda-01-puan-azalarak-yuzde-84-oldu-1085721629.html

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etimesgut, tasarruf, tasarruf tedbirleri, 15 temmuz