https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/9-gunde-30-kez-yildirim-yangini-cikti-20si-muglada-10u-aydinda--1085844045.html
9 günde 30 kez yıldırım yangını çıktı: 20'si Muğla'da, 10'u Aydın'da
9 günde 30 kez yıldırım yangını çıktı: 20'si Muğla'da, 10'u Aydın'da
Sputnik Türkiye
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, son 9 gün içerisinde Muğla'da 20 yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T09:44+0300
2024-07-14T09:44+0300
2024-07-14T09:44+0300
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yıldırım
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgelerinde son bir haftadır etkili olan yaz yağmurlarının beraberinde yıldırım yangınlarını da getirdiğini belirtti. 4-13 Temmuz tarihleri arasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 30 adet yıldırım yangını meydana geldiği belirtilirken, bu yangınların 20'sinin Muğla'da, 10'unun ise Aydın'da meydana geldiği kaydedildi.Özellikle karadan ulaşımın zor veya mümkün olmadığı noktalarda meydana gelen yangınların söndürülmesinde hava araçlarının aktif rol aldığı bildirilen açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangınların kontrol altına alınması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/aydinda-kagit-fabrikasinda-cikan-yangina-29-saattir-mudahale-suruyor-1085840053.html
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muğla, son dakika, yangın, orman yangını, yıldırım
muğla, son dakika, yangın, orman yangını, yıldırım
9 günde 30 kez yıldırım yangını çıktı: 20'si Muğla'da, 10'u Aydın'da
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, son 9 gün içerisinde Muğla'da 20 yıldırım kaynaklı orman yangını meydana geldi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgelerinde son bir haftadır etkili olan yaz yağmurlarının beraberinde yıldırım yangınlarını da getirdiğini belirtti.
4-13 Temmuz tarihleri arasında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 30 adet yıldırım yangını meydana geldiği belirtilirken, bu yangınların 20'sinin Muğla'da, 10'unun ise Aydın'da meydana geldiği kaydedildi.
Özellikle karadan ulaşımın zor veya mümkün olmadığı noktalarda meydana gelen yangınların söndürülmesinde hava araçlarının aktif rol aldığı bildirilen açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangınların kontrol altına alınması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.