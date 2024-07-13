https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/aydinda-kagit-fabrikasinda-cikan-yangina-29-saattir-mudahale-suruyor-1085840053.html
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına 29 saattir müdahale sürüyor
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına 29 saattir müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Aydın'daki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahaleler sürerken, yangın 29 saattir söndürülemedi. 13.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-13T23:30+0300
2024-07-13T23:30+0300
2024-07-13T23:30+0300
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
aydın
kağıt
fabrika
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Aydın’ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıkan yangın, 29 saattir devam ediyor.Havanın kararması nedeniyle yangına sadece karadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı.Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Yangın, dün saat 17.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkmış ve havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/elektrik-akimina-kapilarak-olen-inanc-oktemayin-10-yil-onceki-paylasimi-gundem-oldu-1085838763.html
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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, aydın, kağıt, fabrika
yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, aydın, kağıt, fabrika
Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına 29 saattir müdahale sürüyor
Aydın'daki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahaleler sürerken, yangın 29 saattir söndürülemedi.
Aydın’ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıkan yangın, 29 saattir devam ediyor.
Havanın kararması nedeniyle yangına sadece karadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Yangın, dün saat 17.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkmış ve havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.