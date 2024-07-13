https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/aydinda-kagit-fabrikasinda-cikan-yangina-29-saattir-mudahale-suruyor-1085840053.html

Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına 29 saattir müdahale sürüyor

Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangına 29 saattir müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Aydın'daki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahaleler sürerken, yangın 29 saattir söndürülemedi. 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T23:30+0300

2024-07-13T23:30+0300

2024-07-13T23:30+0300

türkiye

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

aydın

kağıt

fabrika

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Aydın’ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Söke Organize Sanayi Bölgesi’ndeki kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıt depolama alanında çıkan yangın, 29 saattir devam ediyor.Havanın kararması nedeniyle yangına sadece karadan müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri, alevlerin bölgedeki akaryakıt istasyonu ve çimento fabrikasına sıçramaması için önlem aldı.Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Yangın, dün saat 17.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkmış ve havadan ve karadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamamıştı.

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yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, aydın, kağıt, fabrika