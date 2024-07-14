https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/21-yasinda-rekorlar-kiriyor-wimbeldonda-carlos-alcaraz-ust-uste-ikinci-kez-sampiyon-1085855185.html
21 yaşında rekorlar kırıyor: Wimbeldon'da Carlos Alcaraz üst üste ikinci kez şampiyon
21 yaşında rekorlar kırıyor: Wimbeldon'da Carlos Alcaraz üst üste ikinci kez şampiyon
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Wimbledon tek erkekler finalinde İspanyol raket Carlos Alcaraz, Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T19:38+0300
2024-07-14T19:38+0300
2024-07-14T19:38+0300
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wimbledon tenis turnuvası
ispanya
carlos alcaraz
novak djokovic
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Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler final müsabakasında son şampiyon Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic kozlarını paylaştı. 21 yaşındaki İspanyol sporcu, 37 yaşındaki Djokovic'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti üst üste ikinci zaferine ulaştı. Alcaraz, Wimbledon'da art arda ikinci, toplamda ise 4. grand slam şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza attı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/real-madridden-milana-arda-guler-yaniti-milanin-talip-oldugu-iddiasi-1085852765.html
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wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, ispanya, carlos alcaraz, novak djokovic, sırbistan
wimbledon, wimbledon tenis turnuvası, ispanya, carlos alcaraz, novak djokovic, sırbistan
21 yaşında rekorlar kırıyor: Wimbeldon'da Carlos Alcaraz üst üste ikinci kez şampiyon
Wimbledon tek erkekler finalinde İspanyol raket Carlos Alcaraz, Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler final müsabakasında son şampiyon Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic kozlarını paylaştı.
21 yaşındaki İspanyol sporcu, 37 yaşındaki Djokovic'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti üst üste ikinci zaferine ulaştı. Alcaraz, Wimbledon'da art arda ikinci, toplamda ise 4. grand slam şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza attı.