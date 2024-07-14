https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/21-yasinda-rekorlar-kiriyor-wimbeldonda-carlos-alcaraz-ust-uste-ikinci-kez-sampiyon-1085855185.html

21 yaşında rekorlar kırıyor: Wimbeldon'da Carlos Alcaraz üst üste ikinci kez şampiyon

21 yaşında rekorlar kırıyor: Wimbeldon'da Carlos Alcaraz üst üste ikinci kez şampiyon

Sputnik Türkiye

Wimbledon tek erkekler finalinde İspanyol raket Carlos Alcaraz, Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-14T19:38+0300

2024-07-14T19:38+0300

2024-07-14T19:38+0300

spor

wimbledon

wimbledon tenis turnuvası

ispanya

carlos alcaraz

novak djokovic

sırbistan

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Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler final müsabakasında son şampiyon Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic kozlarını paylaştı. 21 yaşındaki İspanyol sporcu, 37 yaşındaki Djokovic'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti üst üste ikinci zaferine ulaştı. Alcaraz, Wimbledon'da art arda ikinci, toplamda ise 4. grand slam şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

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