https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/10-temmuz-dunya-adanasporlular-gunu-14-temmuzda-kutlandi--1085857999.html
10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü, 14 Temmuz'da kutlandı
10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü, 14 Temmuz'da kutlandı
Sputnik Türkiye
Dünya Adanasporlular Günü, Adana'da çoşku ile kutlandı. 14.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-14T22:59+0300
2024-07-14T22:59+0300
2024-07-14T22:59+0300
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'10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü', kentteki tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı. Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımın bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı. Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.Etkinlik kapsamında şarkıcı Bayhan Gürhan konser verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240714/alexli-antalyaspor-ilk-hazirlik-macina-rus-takimi-ile-cikti-togliatti-3-2-galip-geldi--1085857411.html
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adana, adana demirspor, adana kebap, adana büyükşehir belediyesi
adana, adana demirspor, adana kebap, adana büyükşehir belediyesi
10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü, 14 Temmuz'da kutlandı
Dünya Adanasporlular Günü, Adana'da çoşku ile kutlandı.
'10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü', kentteki tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı. Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.
Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımın bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı. Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.
Etkinlik kapsamında şarkıcı Bayhan Gürhan konser verdi.