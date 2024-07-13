https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/sicak-hava-ve-asiri-nem-dalgasi-geliyor-sicakliklar-40-dereceyi-bulacak-1085825030.html

Sıcak hava ve aşırı nem dalgası geliyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

Sıcak hava ve aşırı nem dalgası geliyor: Sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

Sputnik Türkiye

Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sıcaklık önümüzdeki hafta artarken bazı bölgelerde 40 derecelerin üstüne çıkacak... 13.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-13T13:18+0300

2024-07-13T13:18+0300

2024-07-13T13:18+0300

türkiye

sıcak hava

sıcak hava

hava sıcaklığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1a/1085228755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2556761c646a7a1b34ea88e7f746894.jpg

Sıcaklıklar yeni haftada da etkili olmaya devam edecek. İstanbul'da 35 dereceleri bulacak hava sıcaklığı nemin de etkisiyle 40 dercelerde hissedilecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de sıcaklıklar etkili olacak. Doğu Karadeniz bölgesinde ise yer yer gök gürültülü sağanaklar hafta boyunca etkisini gösterecek. Bugün hava nasıl olacak? Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz bölgelerinin iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde, gece saatlerinde Trabzon'un doğu kesimleri ile Rize ve Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığıÖnemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölge bölge hava durumu nasıl olacak?MARMARAParçalı bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.BURSA °C, 33°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, Anadolu Yakası ilk saatlerde yer yer sisliKOCAELİ °C, 32°CParçalı bulutluEGEParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 39°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 36°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 39°CParçalı, doğusu yer yer çok bulutluAKDENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CParçalı bulutluISPARTA °C, 36°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, batısı ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ÇANKIRI °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı, yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DÜZCE °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 29°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde il genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 42°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 37°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°CAz bulutlu ve açık

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/meteorolojiden-sel-uyarisi-uyardi-saganak-yagisa-dikkat-1085822122.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeni sıcak hava dalgası, istanbul sıcaklık artışı, türkiye sıcak hava dalgası, 40 derece üstü sıcaklık, aşırı nemli hava, sağanak yağışlar, doğu bölgelerde yağış, istanbul hava durumu, ankara hava durumu, türkiye hava tahmini, sıcak hava dalgası etkileri, sıcaklık rekorları, nem oranı artışı, yaz sıcaklıkları, sıcak hava uyarısı, yeni sıcak hava dalgası hangi bölgeleri etkileyecek, istanbul'da sıcaklık kaç dereceye çıkacak, türkiye'de önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak, 40 derece üstü sıcaklık hangi illerde görülecek, aşırı nemli hava ne kadar sürecek, doğu bölgelerde sağanak yağışlar ne zaman etkili olacak, ankara'da sıcaklık artışı nasıl olacak, türkiye'de yaz sıcaklıkları hangi bölgelerde rekor kıracak, sıcak hava dalgasının etkileri nelerdir, türkiye'de aşırı nemli hava hangi bölgelerde hissedilecek,