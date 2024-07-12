https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/van-golunde-43-buyuklugunde-deprem-1085813820.html

Van Gölü'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Van Gölü'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Van Gölü'nde saat 23.19'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-12T23:37+0300

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türkiye

van

van depremi

deprem

deprem

tuşba

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8.85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.Van Valisi Ozan Balcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Balcı, "Saat 23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun Van" ifadelerini kullandı.

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türkiye

van

tuşba

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